Olimpijski prvaki v težavah, dobili so skandinavsko lekcijo

Hokejisti ZDA so na svetovnem prvenstvu v Švici doživeli nov udarec. V Zürichu jih je Finska premagala s 6:2, branilci naslova pa imajo po treh tekmah že dva poraza. Po uvodnem neuspehu proti Švici so premagali Veliko Britanijo, nato pa proti Fincem znova pokazali precej ranljivosti.

Finska je tekmo usmerila že v prvi tretjini, ki jo je dobila s 3:1, v drugem delu pa z dvema hitrima zadetkoma dokončno ušla Američanom. Pri zmagovalcih je dvakrat zadel Lenni Hämeenaho, Američani pa po zaostanku niso več našli poti nazaj.

Selektor Don Granato je pred prvenstvom poudaril, da ameriška zasedba tudi po lanskem naslovu ostaja usmerjena v vrh: »Ti fantje pričakujejo zmage.« Za zdaj olimpijskim prvakom ne gre po željah, a vseeno ostajajo v igri za četrtfinale, če bodo v prihodnjih dneh začeli nizati zmage.