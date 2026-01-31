Olimpijski spomini? Če odmisli kolajni, niso najlepši

Za Timija Zajca, svetovnega prvaka na veliki skakalnici izpred treh let v Planici, bodo olimpijske igre Milano Cortina, ki se bodo s slovesnim odprtjem začele v petek, 6. februarja, že tretje po vrsti. Ob ognjenem krstu na tem tekmovanju v Pjongčangu 2018 je pri rosnih 17 letih predvsem nabiral dragocene izkušnje, štiri leta pozneje se je v Pekingu oziroma Zhangjiakouu veselil dveh (ekipnih) kolajn.

»Olimpijske igre so nedvomno veliko tekmovanje, na katerem pa so po sleherni preizkušnji zadovoljni zgolj prvi trije. Ker na njih štejejo le kolajne, so takšne tekme še toliko zahtevnejše. Na tisti dan se ti morajo pač pokriti vsi dejavniki,« je razmišljal 25-letni as iz Hramš (v občini Žalec), ki sicer olimpijskih iger – če odmisli kolajni in slovesne podelitve – ni ohranil v najlepšem spominu ...