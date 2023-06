Orlici Niki zasenčili konkurenco v Zakopanah

Smučarska skakalka Nika Križnar (277,4 točke) je na evropskih igrah v poljskih Zakopanah zmagala na veliki skakalnici. Druga je bila še ena Slovenka Nika Prevc (248,2), tretja pa Nemka Selina Freitag (245,8).

Prevčeva je bila pred tem srebrna že na srednji skakalnici, v četrtek pa je skupaj s Križnarjevo, Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom osvojila še bron na mešani ekipni tekmi.

Današnjo preizkušnjo je na 13. mestu končala Katra Komar (194,0), Ajda Košnjek (179,2) je bila 17., Maja Vtič (169,9) pa 18.

Slovenija je doslej osvojila devet odličij na tretjih evropskih igrah. Pred tem so bili na Poljskem najprej uspešni trije atleti. Zlat je bil svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska, srebrni pa Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m zapreke.

Slovenske tekmovalke v kikboksu Tyra Barada, Urška Gazvoda in Tina Baloh pa so bile uspešne v četrtfinalnih dvobojih na evropskih igrah na Poljskem ter so si v Myslenicah priborile sobotne polfinalne obračune in s tem že najmanj bronaste medalje. Tyri Baradi je to uspelo v dveh disciplinah. V soboto bodo polfinalni obračuni, v nedeljo pa finalni.

Nika Prevc je bila druga na Poljskem. FOTO: Jože Suhadolnik

Športna plezalka Lucija Tarkuš je prišla do bronaste kolejne na balvanih, za njo sta srebrni odličji osvojila še tekvondoist Patrik Divković v kategoriji do 87 kg in Prevčeva. Slednja ima tako na teh EI tri odličja.

V soboto se bodo smučarski skoki na evropskih igrah končali s tekmo skakalcev na veliki skakalnici.