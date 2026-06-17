Otroci bodo že spali, ko bo stiskal pesti za Hrvaško

Ne preseneča, da svetovno prvenstvo v nogometu glede na globalno odmevnost posebej pritegne tudi pozornost športnikov iz pisane palete drugih panog, med njimi tudi zimskih. Tako je tudi pri Jakovu Faku, najboljšemu slovenskemu biatloncu, lastniku dveh naslovov svetovnega prvaka in dveh olimpijskih kolajn. Prvo je osvojil v Vancouvru 2010, takrat še za hrvaško reprezentanco. Zgodba o njegovi selitvi k slovenski vrsti zaradi boljših razmer je znana kakor tudi spoznanje o tem, da vedno znova stiska pesti za športnike in ekipe tako iz Slovenije kot Hrvaške.

Na zadnji pripravljalni tekmi med nogometnima reprezentancama omenjenih dveh dežel (Varaždin, 2:1; Modrić, Pašalić; Šporar) so se njegova čustva razdelila med oba tabora. Veselil se je tekme, četudi je nato ni mogel spremljati v celoti. »Prebijam se pač skozi obdobje priprav za novo sezono, ki pa so zame drugačne kot v preteklosti, saj veliko pozornosti namenjam tudi popolni ozdravitvi poškodovanega kolena. Zato me včasih omreži pisan urnik, tako da sem si ogledal le drugi polčas tekme med Slovenijo in Hrvaško. Nogomet imam res rad in upam, da se mi bo v prihajajočih dneh posrečilo videti vsaj nekaj atraktivnih tekem,« nam je dejal v pričakovanju nocojšnjega spektakla med Hrvaško in Anglijo. Tekma se bo začela ob 22. uri, kar mu glede na pisan dnevni urnik z obveznostmi treninga, rehabilitacije in družinskega utripa s soprogo in tremi hčerkami ustreza. Otroci bodo takrat že sredi spanca, športne aktivnosti za tisti dan opravljene, z ženo Mateo pa bosta pod streho domače hiše v Lescah na Gorenjskem spremljala tekmo.