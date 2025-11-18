  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Ovečkin podrl nov rekord in zasenčil Kopitarja

    Washington je z 2:1 premagal Los Angeles. Aleksej Ovečkin je dosegel 903. gol in nov rekord, Anže Kopitar pa edini zadetek za goste.
    Kljub novemu zadetku kapetana Anžeta Kopitarja so morali Kralji priznati poraz. FOTO: Geoff Burke/Reuters
    Kljub novemu zadetku kapetana Anžeta Kopitarja so morali Kralji priznati poraz. FOTO: Geoff Burke/Reuters
    Š. R., STA
    18. 11. 2025 | 06:32
    Hokejisti Washington Capitals so davi v severnoameriški ligi NHL premagali Los Angeles Kings z 2:1. Kljub novemu zadetku kapetana Anžeta Kopitarja so morali Kralji po štirih zaporednih zmagah prvič priznati poraz.

    Tekma v prestolnici je bila odločena že v prvi polovici, saj so vsi goli padli do 34. minute. Za domače je že v četrti minuti zadel Matt Roy, ki se je vpisal med strelce prvič po 25 tekmah in prvič v novi sezoni.

    Na 2:0 je v 22. minuti povišal strelski rekorder lige Aleksej Ovečkin. Izkoristil je lepo podajo Connorja McMichaela izza gola in dosegel že svoj 903. gol v najmočnejši ligi na svetu. Ameriškim statistikom ob tem ni ušel pomemben mejnik: to je bil Ovečkinov 442. gol v rednem delu sezone v dvorani Capital One Arena. S tem je na večni lestvici doseženih golov v eni dvorani prehitel legendarnega Gordieja Howa.

    Aleksej Ovečkin je dosegel 903. gol v karieri. FOTO: Geoff Burke/Reuters
    Aleksej Ovečkin je dosegel 903. gol v karieri. FOTO: Geoff Burke/Reuters

    Gostom iz Kalifornije je upanje vrnil Kopitar. Hrušičan, ki pri 38 letih igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL, je zadel v 34. minuti ob igralcu več na ledu, po lepi podaji Coreyja Perryja. S tem je svojo strelsko statistiko popravil na 443 golov in 845 podaj.

    Morda ključni igralec za zmago Washingtona pa je bil vratar Charlie Lindgren, ki je ubranil kar 30 strelov na svoj gol. Na drugi strani je Darcy Kuemper odbil 23 ploščkov.

    Los Angeles, ki po 20 tekmah zaseda tretje mesto na zahodu, bo serijo gostovanj nadaljeval v noči na petek v San Joseju. Na zahodu in v celotni ligi sicer vodi Colorado Avalanche.

    Kopitar zadel iz mrtvega kota

    Na vzhodu sta zdaj na vrhu poravnani moštvi New Jerseyja in Caroline. Slednja se je ponoči veselila zmage s 3:1 v Bostonu. Za goste so zadeli Jordan Staal, nekdanji hokejist Bostona Taylor Hall in Mark Jankowski. Domačim je poraz šele 10 sekund pred koncem ob igralcu več omilil Riley Tufte.

    Liga NHLLos Angeles KingsWashington CapitalsAnže KopitarAleksander Ovečkin

