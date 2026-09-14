Ovečkin znova ob Putinu: v družbi Lavrova in vojakov, novinar zahteva kazen

Ruski hokejski as Aleksandr Ovečkin ne skriva svoje naklonjenosti do Vladimirja Putina. Zdaj je mejo prestopil še enkrat. Kapetan moštva Washington Capitals v NHL je namreč nastopil v predvolilnem videoposnetku ruske vladajoče stranke Enotna Rusija (Edinaja Rossija), ki so ga objavili pred bližnjimi volitvami v dumo.

V videu je Ovečkin del podporne ekipe ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu. Ob njem se pojavljajo predstavniki Kremlja, posamezniki, ki so pod mednarodnimi sankcijami, vojaški propagandisti in pripadniki ruskih oboroženih sil, povezani z zloveščim napadom na Ukrajino.

V Rusiji bodo parlamentarne volitve med 18. in 20. septembrom. Enotna Rusija, politična platforma predsednika Vladimirja Putina, si prizadeva ohraniti absolutno večino v dumi. Ovečkinova vloga v kampanji zato ni ostala neopažena. Znani kanadski raziskovalni novinar Bob Mackin se je med drugim vprašal, zakaj sloviti hokejist še ni na kanadskem seznamu sankcioniranih oseb.

Podpora Putinu ni nova

Ovečkinova povezava s Putinom sicer ni nova. Leta 2017 je ustanovil gibanje PutinTeam, s katerim je javno podprl predsednikovo kandidaturo na ruskih predsedniških volitvah. Njegova profilna fotografija na Instagramu še vedno prikazuje skupno fotografijo s Putinom.

Aleksandr Ovečkin že dolgo ne skriva svoje naklonjenosti do Vladimirja Putina. FOTO: Sergei Karpukhin/AFP

Toda v času ruske invazije na Ukrajino je njegovo ravnanje deležno še večje pozornosti. Ovečkin vojne ni javno obsodil, čeprav so nekateri drugi ruski športniki zavzeli precej bolj kritično stališče. Junija 2022 je nastopil na koncertu skupine, ki je naklonjena Putinu, v poznejših letih pa se je pojavljal tudi na dogodkih, povezanih s Putinovim krogom. Leta 2024 je imel vidno vlogo na prireditvi, ki jo je pripravil Roman Rotenberg, eden od vplivnih ljudi v ruskem hokeju in Putinovem okolju.

Marca 2025 je Putinovo vodenje Rusije označil za modro, obenem je kritiziral po njegovem mnenju »nepravične sankcije«. Ovečkin je poleg tega svojo hokejsko palico podaril Nikiti Nagornemu, vodji Junarmije, ruske mladinske vojaške organizacije.

Kapetan med dvema svetovoma

Ovečkin je medtem še vedno eden od največjih zvezdnikov v NHL. Njegova športna zgodba je zgodba o rekordu, ki se je nekoč zdel skoraj nedosegljiv: v rednem delu lige je dosegel že 929 golov in še naprej lovi nove mejnike.

Prav zato je njegov politični angažma za NHL še posebej občutljiva tema. Washington Capitals in vodstvo lige se na njegovo sodelovanje v predvolilnem videu Enotne Rusije za zdaj (še) nista odzvala.

Primer tako znova odpira neprijetno vprašanje, s katerim se je športni svet po ruski invaziji na Ukrajino srečal že večkrat: kje se konča pravica športnika do političnega izražanja in začne odgovornost športnih organizacij, katerih obraz je eden od njihovih najbolj prepoznavnih članov?

Ovečkin se je za svoj odgovor očitno odločil že pred leti. In ga tudi danes ne skriva.