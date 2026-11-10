Padca se ne spomnim, pred menoj je le črna slika

Za slovensko smučarsko reprezentanco v hitrih disciplinah je odštevanja po dolgih poletno-jesenskih pripravah konec. Zdaj je na vrsti najprej jutrišnji dolg polet v Severno Ameriko, nato pa tam sklepni trening za uvodne preizkušnje sezone na Copper Mountainu in v Beaver Creeku. To slednje, sicer tradicionalno prizorišče prestižnih smukaških preizkušenj, pa nazadnje ni ostalo v lepem spominu Roku Ažnohu, našemu najmlajšemu v štiriperesni deteljici udarne slovenske smukaške zasedbe. Tam si je namreč lani pri hudem padcu močno poškodoval koleno in zaradi tega izpustil olimpijsko zimo.

»Seveda mi je bilo hudo zaradi te poškodbe in izostanka na olimpijskih igrah, a ni šlo le za igre. Pred enim letom sem bil v dobri formi in do tiste napakice, po kateri je sledil padec, sem smučal prav konkurenčno. Toda dolgoročno ni nobene škode, zdaj sem se lotil dela znova, obenem dobil nek drugi pogled na smučanje ter poglobil kondicijsko pripravo do potankosti, » nam je pred novim odhodom na »mesto zločina« pripovedoval 24-letnik.