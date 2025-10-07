  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Padec preprečil senzacijo, do kolajn tudi sanjski športni par

    Na avstrijskem »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Bischofshofnu je že kazalo na zmagoslavje Jonasa Schustra, sina Wernerja Schustra.
    Jan Hörl se je veselil svojega prvega naslova avstrijskega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Jan Hörl se je veselil svojega prvega naslova avstrijskega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    7. 10. 2025 | 20:29
    7. 10. 2025 | 20:29
    2:04
    A+A-

    V Bischofshofnu so minulo soboto izpeljali avstrijsko »poletno« državno prvenstvo na veliki skakalnici, na kateri se je zlate kolajne veselil Jan Hörl. To je bil njegov sploh prvi naslov avstrijskega prvaka, ki se je po uvodni seriji nasmihal presenetljivo vodilnemu Jonasu Schustru.

    image_alt
    Schmitt: Predazzo z enakim problemom kakor Planica

    Obetavni sin Wernerja Schustra, nekdanjega skakalca, dolgoletnega selektorja nemške reprezentance in zdajšnjega strokovnega komentatorja na televizijski postaji Eurosport, je po prvem »polčasu« vodil s skokom, dolgim 141,5 metra, v finalu pa je pristal pri 141 metrih, vendar po doskoku padel in ostal brez zmage. Na koncu se je moral sprijazniti z bronastim odličjem za zlatim Hörlom in srebrnim veteranom Manuelom Fettnerjem.

    V ženski konkurenci je prepričljivo zmago slavila Lisa Eder. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    V ženski konkurenci je prepričljivo zmago slavila Lisa Eder. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

    »Imel sem srečo, da sem postal avstrijski prvak. To je moj prvenec. A ne bi zmagal, če Jonas ne bi padel. Na srečo se pri tem ni poškodoval,« je povedal Hörl, medtem ko Schuster ni bil pretirano razočaran. »Počutim se dobro, moja forma je prava,« je padec hitro prebolel 22-letni član kluba Innsbruck Bergisel, ki je na četrto mesto potisnil Daniela Tschofeniga. Avstrijski rekorder Stefan Kraft je pristal šele na devetem mestu.

    V ženski konkurenci je prepričljivo zmago pred Chiaro Kreuzer in Hannah Wiegele požela Lisa Eder, srčna izbranka podprvaka Manuela Fettnerja. V Avstriji so ju sicer pred časom označili za sanjski športni par.

    smučarski skokiJonas SchusterWerner SchusterJan HörlBischofshofen

