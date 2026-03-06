  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Več držav bo zaradi ruskih zastav bojkotiralo otvoritveno slovesnost

Mednarodni olimpijski komite ocenjuje, da bo manj kot 60 odstotkov tekmovalnih držav poslalo celotno delegacijo na odprtje v veronsko areno.
Otvoritvena slovesnost bo danes v dva tisoč let stari veronski areni. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Galerija
Otvoritvena slovesnost bo danes v dva tisoč let stari veronski areni. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
R. I.
6. 3. 2026 | 10:51
6. 3. 2026 | 10:59
5:27
A+A-

Danes se začenjajo zimske paraolimpijske igre, ki bodo potekale na istih prizoriščih v Milanu in Cortini, kot so zimske olimpijske igre, ki so se končale 22. februarja. Trajale bodo do 15. marca. Odprtje bo v Veroni, a na slovesnosti ne bo vseh držav: sedem držav in britanska vlada bodo bojkotirale otvoritveno slovesnost v znamenje protesta proti vključitvi ruskih in beloruskih športnikov, poroča Guardian.

Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) je sporočil, da Češka, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Poljska in Ukrajina na slovesnost danes zvečer ne bodo poslale športnikov ali uradnikov. Prva je bojkot napovedala Ukrajina. 

Mednarodni olimpijski komite (IPC) ocenjuje, da bo manj kot 60 odstotkov tekmovalnih držav poslalo celotno delegacijo v dva tisoč let staro veronsko areno.

Slovenijo bosta na zimskim paraolimpijskih igrah zastopala alpski smučar Jernej Slivnik in tekačica Tabea Dolžan. Kot je pisal portal MMC, bodo za slovenska udeleženca najpomembnejši dnevi 9., 10., 11. in 13. marec. Oba bosta imela po dva nastopa.

Vlada Združenega kraljestva je ponovila nasprotovanje ruskim športnikom, ki tekmujejo pod lastno zastavo. »Jasno smo povedali, da ruska in beloruska država ne bi smeli biti zastopani v mednarodnem športu, medtem ko poteka barbarska invazija na Ukrajino.« 

image_alt
Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

Prvič po letu 2014 lahko tekmujejo pod lastno zastavo

Andrew Parsons, predsednik Mednarodnega paralimpijskega komiteja (IPC), je, kot poroča Guardian, zagovarjal odločitev, da se ruskim športnikom prvič po letu 2014 dovoli tekmovanje pod lastno zastavo. Rusiji in Belorusiji je bilo po invaziji na Ukrajino prepovedano sodelovanje na paraolimpijskih igrah leta 2022.

FOTO: Lisi Niesner/Reuters
FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Branil se je očitkov, da njihova odločitev, ki jo je generalna skupščina IPC sprejela septembra lani, ni skladna z demokratičnimi načeli. »Priznam, da ta odločitev v nekaterih delih sveta ni bila dobro sprejeta,« je dejal in dodal, da »je to globalna demokratična organizacija, odločitve o suspenziji pa določajo oni«.

Septembra lani je generalna skupščina o tej temi glasovala že tretjič. Leta 2022 so izglasovali popolno suspenzijo, leta 2023 delno, lani pa nobene. Dejal je, da je »komite vsakokrat spoštoval in izvajal odločitev naših organizacij članic, saj nas k temu zavezuje naša ustava. Ne moremo izbirati, kdaj bomo demokratični.«

Ker so igre vse bolj omejene zaradi geopolitičnih kriz, si je Parsons prizadeval preusmeriti pozornost na dogodek, ki bo največji v zgodovini zimskih paraolimpijskih iger, in na njihovo 50. obletnico.

PREBERITE ŠE -> Lena Gabršček: Lažje te sprejmejo, če vedo, da se v svoji koži dobro počutiš

Bo na igre vplivalo dogajanje na Bližnjem vzhodu?

Hkrati narašča negotovost glede sodelovanja držav, ki so ujete v konfliktu, ki sta ga ZDA in Izrael sprožila proti Iranu, še navaja Guardian. Parsons sicer ni želel komentirati, ali obstaja tveganje, da države ne bi mogle tekmovati. »Pozorno spremljamo situacijo in še naprej zbiramo, potrjujemo in ocenjujemo razpoložljive informacije, da bi ugotovil vpliv na te igre in širše paraolimpijsko gibanje. Zavedamo se, da razmere ne vplivajo le na nacionalne paraolimpijske odbore, ki tekmujejo na igrah, temveč tudi na naše širše članstvo.«

Parsons je dejal, da se osredotočajo na podporo vseh udeležencev, ki prihajajo in se pripravljajo na izvedbo zimskih paraolimpijskih iger: »Sodelujemo z Milanom in Cortino in zagotavljamo, da bo ta dogodek še naprej služil kot platforma za spodbujanje družbenih sprememb za 1,3 milijarde invalidov na svetu.«

FOTO: Lisi Niesner/Reuters
FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Največje paraolimpijske igre glede na geografski obseg

Pričakuje se, da bo tekmovalo približno 612 športnikov iz 56 držav, v primerjavi s 474 iz 38, ko so bile zimske igre nazadnje v Italiji, v Torinu leta 2006. Z razprostiranjem od Milana do Cortine in vključno z dogodki v občini Tesero bodo to tudi največje paraolimpijske igre glede na geografski obseg.

»To je edini dogodek globalnega dosega, ki invalide postavlja v središče pozornosti, to so paraolimpijske igre,« je dejal Parsons. To je torej pomembno sporočilo svetu, da lahko invalidi, če jim damo priložnosti, če odstranimo ovire, dosežejo, kar hočejo. Igre so pomembne za pošiljanje tega sporočila.«

Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Trump želi biti vključen v izbiro novega iranskega voditelja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ljubljana

Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

»Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
5. 3. 2026 | 17:16
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Ukinjanje priznanih blagovnih znamk

Slovensko mleko na udaru Hoferja

Nemški trgovec brez odgovora, ali so prekinili pogodbe z več slovenskimi dobavitelji. Krepitev trgovskih blagovnih znamk ni nepoštena praksa.
Maja Prijatelj Videmšek 5. 3. 2026 | 17:28
Preberite več
paraolimpijske igrešportniki invalidiBelorusijaRusijavojna v Ukrajini

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

