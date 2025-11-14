Peklenska naloga ljubljanskih zmajev

November je na ledenih ploskvah tisti mesec, ko pri klubskih moštvih ob prekinitvah sezone zaradi reprezentančnih turnirjev udarijo na plano prve spremembe. Lahko se zvrstijo poškodbe, lahko tudi želja po novih okrepitvah, lahko ugibanja o ciljih in realnih razmerjih moči. In na takšnem križišču se je zdaj znašla Olimpija, edini slovenski hokejski klub v najmočnejšem regionalnem tekmovanju na ledu. Pred njo pa sta zdaj dve veliki predstavi v tivolski dvorani: drevi (19.15) z Bolzanom in nato še v nedeljo (18.00) s KAC iz Celovca.

Oba omenjena tekmeca ljubljanskih zmajev redno iz leta v leto merita na vrh in na njem sta – sploh glede na tradicijo, kakovost in vložek – seveda že bila. Bolzano je dvakrat doslej osvojil naslov zmagovalca ICEHL in je tako sploh edini klub zunaj mejá Avstrije z lovoriko v tem tekmovanju. Celovški klub pa je sploh velikan na ledu v naši severni soseščini, z 32 naslovi državnega prvaka – med temi jih je šest v sedanji obliki tekmovanja ICEHL – je najuspešnejša hokejska inštitucija v državi.