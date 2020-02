Peta zmaga za Hözlovo, Križnarjeva v deseterici

Avstrijka Chiara Hölzl (250,3 točke) je bila zanesljivo najboljša Druga je bila Norvežanka Maren Lundby (240,6), na tretjem mestu pa je končala še ena Avstrijka Eva Pinkelnig (237,4). Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar (217,4) na 10. mestu.



Boj za zmago je sicer s 87 metrov dolgim skokom začela Japonka Sara Takanashi (235,1), ki je bila na koncu četrta. Prve tri skakalke pa so nato ostale na svojih mestih. Pinkelnigova je s 86,5 metra za 2,3 točke prehitela Japonko, Lundbyjeva pa je bila nato 3,2 točke boljša od Pinkelnigove.



Hölzlova je za zmago potrebovala zelo dolg skok, domače občinstvo pa je očarala z najdaljšim poskusom dneva, 91 metrov, s čimer je zanesljivo slavila svojo peto zmago v sezoni in hkrati karieri. S tem je Avstrijka, ki ima po 12 tekmah na kontu že 930 točk, prednost v skupnem seštevku pred Lundbyjevo povečala na 35 točk. Tretja ostaja Pinkelnigova, ki ima za svojo rojakinjo že 151 točk zaostanka.

Trener Zupančič nastop Slovenk ocenil z oceno dobro

Od Slovenk je z drugo serijo najbolje opravila Križnarjeva, ki je s 83,5 metra dolgim skokom pridobila pet mest. »Kljub temu da en skok ni bil najboljši, sem to v finalu skušala popraviti. Ne glede na en slab skok, mi je uspelo priti med deseterico. Vem, da imam še rezerve in te bom skušala pokazati na drugi tekmi,« je dejala trenutno deseta skakalka v sezoni 2019/20.



Druga najboljša Slovenka Špela Rogelj (215,5) je v finalu izgubila eno mesto in je bila na koncu 15., s čimer je bila zelo zadovoljna. »Z današnjim rezultatom sem zadovoljna, skoki so na višji ravni kot v preteklem mesecu. Tokrat sta bila oba skoka precej podobna, ni bilo kot na prejšnjih tekmah, ko je eden bil, drugi pa ne,« je po prvi posamični tekmi v Hinzenbachu dejala Rogljeva.



Mesto za njo je končala Katra Komar (213,5), presenetljivo najboljša Slovenka po prvi seriji. S 16. mestom je dosegla uspeh kariere, pred tem je bila najvišje na 17. mestu v Lillehammerju, 12. marca lani. »Upam, da bom jutri pokazala še boljše skoke in to mesto še nadgradila,« je bila kratka 18-letna Bohinjka.



Slabše pa se je na najmanjši skakalnici v svetovnem pokalu, z velikostjo naprave 90 metrov, znašla Ema Klinec (211,1), ki je zasedla 20. mesto. Glavni trener Zoran Zupančič je sobotnim nastopom podelil oceno dobro. »Konstantna je Nika Križnar, žal z napako v prvem skoku, a kljub temu je bila med deset. Po dolgem času je med petnajst Špela Rogelj. Rezultat kariere za Katro Komar. Energetsko je deloma mogoče iztrošena Ema Klinec, upamo, da to ne bo imelo večjega vpliva,« je posamezno dekleta ocenil Zupančič.



»Tako kot do zdaj, se je tudi danes pokazalo, da svoje najboljše skoke pokažejo v poskusni seriji. Žal kasneje tekmovalke nastopijo z nekakšno napetostjo, vendar gremo z istim ritmom naprej,« je še dodal.



V nedeljo bo v Hinzenbachu še druga posamična tekma, začela pa se bo ob 14.30.