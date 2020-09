Peter Kauzer srebrn na evropskem prvenstvu

Praga – Slovenski kajakaš Peter Kauzer je tudi na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pragi dokazal, da kljub zrelim letom še vedno ni za staro šaro. Osvojil je srebrno kolajno, za 52 stotink sekunde ga je premagal le domačin Jiri Prskavec, tretji je bil Poljak Mateusz Polarczyk. Za 37-letnega Hrastničana, ki je v današnjem polfinalu zasedel peto mesto, je to že peta posamična kolajna na evropskih prvenstvih, tretja srebrna, v letih 2010 in 2018 pa se je povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.



Drugi slovenski predstavnik v finalu kajakašev, Niko Testen, je zasedel deveto mesto, med kanuistkami pa je bila Eva Alina Hočevar osma.



Popoldne bodo na sporedu ekipni boji, v nedeljo pa se bodo za kolajne potegovali kanuisti in kajakašice.