Peter Prevc bo šel z glavo na zabavo, leteli bodo tudi za nesrečnega Laniška

Zakaj je odsotnost Anžeta Laniška na 28.svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, ki se bo danes začelo v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, hud udarec za slovensko reprezentanco, kako se je v Planici poškodoval domžalski as, kako daleč je poletel na Bloudkovi velikanki, kdaj bi se lahko Žaba spet vrnil k treningu, kaj je glede pričakovanj za spektakel na avstrijskem Štajerskem dejal Timi Zajc, ki brani naslov svetovnega podprvaka izpred dveh let v Vikersundu, kako prve polete po letu dni pričakuje Peter Prevc, šampion iz leta 2016, s čim se spogleduje Gorazd Pogorelčnik, vodja skokov (in nordijske kombinacije) pri Smučarski zvezi Slovenije, zakaj so današnje kvalifikacije na Kulmu pod velikim vprašajem ...