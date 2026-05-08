Peter Prevc: Izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje

Potem ko se je Domen Prevc konec letošnjega marca v poskusni seriji za moštveno tekmo smučarskih skakalcev na letalnici v Planici po velikih težavah v zraku mojstrsko rešil pred padcem, si je – kakor številni navijači – vidno oddahnil. Da se je zanj vse skupaj razpletlo srečno in je pri 80 metrih pristal na nogah, je pripisal tudi izkušnjam, ki jih je v preteklih letih pridobil v vetrovniku na Švedskem.

»Vse minute, preživete v vetrovniku, so bile zdaj poplačane,« je najboljši skakalec minule olimpijske zime poudaril, potem ko se je na največji napravi na svetu za las izognil strmoglavljenju. No, zdaj mu po te dragocene (letalne) izkušnje ne bo več treba potovati v Stockholm, z zrakom se bo lahko igral že pred Planico – v naprednem vetrovniku z naklonom Inclined Slovenija, ki so ga Švedi s pomočjo Domnovega brata Petra zgradili v Žirovnici.