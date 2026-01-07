Peter Prevc: Ker je začel Domen živeti smučarske skoke, se je zgodilo, kar se je

Velikega zmagoslavja Domna Prevca ni želel zamuditi niti njegov brat Peter Prevc, ki je zlatega orla visoko v zrak dvignil pred natanko desetimi leti. V Bischofshofnu si je 33-letni šampion iz Selške doline včeraj utrgal nekaj minut za Delo, se spomnil svojega podviga in razkril več zanimivosti o Domenatorju.

Kako ste doživljali to turnejo?

»Zelo mirno. Še najbolj napet sem bil pred uradnim treningom v Oberstdorfu. Ko sem videl, da je tam Domen dobil novo potrditev dobre pripravljenosti, je bilo tudi meni precej lažje.«