Peter Prevc lepo stopnjuje nastope

Neuspešna vrnitev Freunda

Na Ljubnem brez kvalifikacij Smučarske skakalke, ki so se že deveto leto zapored zbrale na Ljubnem ob Savinji na tekmah svetovnega pokala, so danes zaradi premočnega vetra ostale brez treninga in kvalifikacij za nedeljsko posamično preizkušnjo. Prireditelji so sporočili, da bodo trening opravile v soboto ob 10. uri, ob 11.30 pa sledi ekipna tekma, na kateri bodo za Slovenijo nastopile Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Katra Komar.

Rasnov ­– »Za mano je res super dan. Tudi četrto mesto je odlična uvrstitev, pa še moji skoki so bili zelo dobri,« je bil po tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Romuniji zadovoljen. Za zmagovalni oder, na katerega so se povzpeli najuspešnejši, Nemec, njegov rojakin Avstrijec, mu je na najmanjši napravi v sezoni zmanjkalo 6,3 točke.»Mislim, da sem od včerajšnjega prvega skoka tukaj lepo stopnjeval nastope, tako da bom lahko šel jutri zelo samozavestno na še eno tekmo,« je po osvojitvi četrtega mesta poudaril junak dneva v slovenskem taboru, ki se je po slabšem vikendu na Kulmu na lastno željo kot edini iz reprezentance A udeležil tekem v Romuniji. Drugi se medtem doma pripravljajo na nadaljevanje sezone, tudi junak poletov na Kulmu, ki je minuli konec tedna dvakrat stal na zmagovalnem odru.V Rasnov je odpotovalo le pet namesto sedmih slovenskih skakalcev, štirje so se prebili v finalno serijo. Poleg Petra Prevca so uspešno nastopili še, ki je z 12. mestom prišel do dosežka kariere v svetovnem pokalu,, ki je bil 16. in s tem izenačil svoj najboljši uspeh v svetovnem pokalu, in, ki je prvo od dveh romunskih tekem končal na 21. mestu. Brez točk je v slovenski vrsti ostal le, ki je tekmo končal na zadnjem, 50. mestu.Jelar vendarle ni bil najbolj zadovoljen s svojim nastopom. »Resda sem dosegel svoj največji uspeh v svetovnem pokalu, a ni še to to, kar si želim. Upam, da bom jutri pokazal, kaj znam,« je dejal. Skakalce v Romuniji spremlja trener reprezentance B, ki je dejal, da so v slovenskem taboru lahko zadovoljni z razpletom. »Fantje si zaslužijo pozitivno oceno tako zaradi uvrstitev kot skokov, toda vsi imajo še nekaj rezerve, tako da gremo lahko pozitivno na sobotno tekmo,« je ocenil.V ospredju zanimanja je bil 27-letni Geiger, ki je zmagal še na tretji od treh tekem na srednjih napravah v tej zimi, potem ko je bil dvakrat najboljši že v Predazzu. Nemci pa so prvič po decembru 2017 prišli do dvojne zmage. Tretji je bil najboljši skakalec te zime Kraft, a se mu je najbližji zasledovalec z današnjo zmago približal na 98 točk zaostanka. Tretji v svetovnem pokalu je kralj lanske zime Japoneci, ki je tekmi v Romuniji izpustil. Med »žrtvami« prve serije v Rasnovu pa je bil povratnik med elito, Nemec, ki je končal na 32. mestu.