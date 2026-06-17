Peter Prevc: Naredil sem korak, po katerem ne morem več nazaj

Ko je Peter Prevc konec marca 2024 sklenil svojo blestečo športno pot, si je najprej vzel čas zase in za svojo družino ter si med daljšim oddihom dodobra odpočil od vseh dotedanjih naporov. O tem, kaj (vse) bi počel po karieri, kaj zna in česa ne, je sicer razmišljal že takrat, ko je še skakal, določene zamisli pa so se mu porodile, ko je svoje smuči postavil v kot.

Po svojem zadnjem poletu v Planici je skočil v različne položaje in vloge. Lani je postal strokovni sodelavec slovenske reprezentance v smučarskih skokih, pri kateri je odgovoren za opremo in njen razvoj, konec letošnjega januarja je kot predsednik prevzel še vodenje prireditvenega odbora Planica, poleg tega je soinvestitor sodobnega vetrovnika v Žirovnici, ki so ga odprli marca. A to še ni vse, danes sta skupaj z ženo Mino na Ljubljanskem gradu predstavila poslanstvo novoustanovljene Fundacije Peter Prevc.