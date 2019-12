Peter Prevc: Ne smem pojesti preveč zarečenega kruha, ker pazim na težo

Ljubljana – Novoletna skakalna turneja 2018/19 je bila za slovenski tabor za čim prejšnjo pozabo, po drugi strani pa bo ostala za večno ali pač zelo dolgo v spominu. Peter in Domen Prevc sta jo namreč zaradi porazne forme končala že po polovici, naš najboljši Timi Zajc je bil na koncu komajda na 20. mestu. Vsaj zgodba s Petrom Prevcem se tokrat ne bi smela ponoviti, saj je vendarle spet našel stanovitno formo za uvrstitve med deseterico. Ob njem danes v Nemčijo, kjer bodo jutri v Oberstdorfu kvalifikacije, potujejo še Anže Lanišek, Domen Prevc, Rok Justin, Timi Zajc in Tilen Bartol.



Potem ko je bila četverica P. in D. Prevc, Lanišek in Justin znana že nekaj časa, je po včerajšnjem zadnjem treningu v Planici glavni trener razkril še preostali dve imeni. Glede na zasedbo, ki je nastopala v svetovnem pokalu, je odpadel Anže Semenič, saj je Slovenija za to periodo izgubila eno mesto, Semenič pa je bil od naših najslabši, saj je osvojil le eno točko, je pa res, da je Bartol zgolj dve več. Za našo ekipo je kar turbulenten uvod v sezono, resda s tremi stopničkami – dvakrat Lanišek, enkrat tudi P. Prevc –, a tudi kar nekaj razočaranji, prav tako diskvalifikacijami. Potem ko je pred prejšnjo glavni trener Gorazd Bertoncelj za cilj izpostavil eno skupno uvrstitev do 6. mesta, ki so jo njegovi izbranci močno zgrešili (resda je bil Zajc pred zadnjo postajo še v igri za peto mesto, a po težavah z zadrgo na zadnji tekmi v Bischofshofnu ni prišel v finale ter zdrknil navzdol), je tokrat zastavil nekoliko nižje uvrstitve.

Čim več tekmovalcev z osmimi skoki

»Osnovni cilj je ena skupna uvrstitev do 8. mesta, na posamičnih tekmah pa je želja dva med deseterico,« pravi Bertoncelj, dobro zavedajoč se, da je novoletna turneja zelo naporna, na njej je prostor le za najboljše, stanovitne, eksplozivne skakalce. Če je bil na prvih dveh tekmah te sezone najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki je bil celo drugi v skupnem seštevku, je v nadaljevanju prepričljivo največ stanovitnosti pokazal Peter Prevc. Po nizu uvrstitev med deseterico je nazadnje v Engelbergu prišlo tudi »logično« nadaljevanje, ko je skočil na 2. mesto. »S tem je le potrdil, da je nesporno naš glavni adut. Edini je stanoviten, ima največ izkušenj, edini tudi že zmago. Od njega pričakujem stabilne rezultate, tudi po Engelbergu se ni nič spremenilo. Pomembno je, da gre iz skoka v skok, da se osredotoči zgolj na to, kako bo kar najbolje skočil, ter seveda da skok konča s telemarkom. Od drugih tekmovalcev pa pričakujem, da poskušajo priti do osmih skokov, saj to že zagotavlja visok skupen rezultat,« je še dodal Bertoncelj.



Prevc, ki se je na začetku sezone v naši reprezentanci umeščal na 3. do 5. mesto, se je torej prelevil v prvega moža slovenske ekipe, še kar nekaj točk, mest pa mu je na tekmah v tej sezoni odnesel slab doskok, ki predstavlja težavo predvsem na slabše pripravljenih skakalnicah, za nameček se je še dvakrat zgodilo, da je skorajda tik pred njegovim nastopom prišlo do padca, Thomas Aasen Markeng je zavoljo tega že končal sezono, Stefan Kraft jo je odnesel bolje. Po 2. mestu v Englebergu je najstarejši od bratov Prevc poudaril, da stvari ne želi prehitevati, ampak še naprej potrpežljivo graditi.



»Ne glede na to, kam meriš, greš na novoletno turnejo, da pokažeš svoje najboljše skoke. Iz dneva v dan se bom trudil, da bom premagal tekmece na vsaki tekmi,« je skromen Prevc, ki je lani v Oberstdorfu zasedel 18. mesto, v Garmisch-Partenkirchnu nato obstal v kvalifikacijah in odpotoval domov. »Prejšnja turneja ni bila ravno sanjska, bila je prva, ki sem jo končal predčasno, in verjamem, da se to ne bo ponovilo,« pravi zmagovalec 2015/16, ki o konkretnih ciljih ne želi govoriti: »Ne upam, ne smem preveč zarečenega kruha pojesti, ker pazim na težo.«



Drugi po moči v slovenski ekipi je Anže Lanišek, ki bo zadovoljen z uvrstitvami v petnajsterico, zanimivo pa bo videti, kaj bo pokazal Timi Zajc, ki je na zadnjih treh tekmah ostal brez točk.