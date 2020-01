Peter Prevc po prvi seriji na četrtem mestu

Norveški smučarski skakalec Marius Lindvik (139,5 točke), zmagovalec Garmisch-Partenkirchna, vodi po prvi seriji tretje tekme 68. novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Zelo uspešno sta na Bergislu nastopila tudi Slovenca Peter Prevc (127,6 točke), ki je po polovici tekme četrti, ter njegov brat Domen Prevc (126,7), ki je šesti.



Poleg Petra in Domna Prevca sta si danes finale med šesterico Slovencev priskakala še Anže Lanišek (121,7) s 14. in Timi Zajc (120,2) s 15. mestom.



Brez finala sta danes ostala povratnik med elito Cene Prevc (103,2), ki mu je šlo v kvalifikacijah zelo dobro, na današnji tekmi pa ni bilo želene daljave, tako da je izgubil dvoboj proti Norvežanu Robertu Johanssonu in končal na 36. mestu, ter Rok Justin (102,2), ki še naprej lovi prvo zmago v dvobojih na izpadanje in je bil danes 38.



V ospredju sta povprečni predstavi, tudi zaradi slabših vremenskih razmer, dež je začetne hitrosti precej zmanjšal, pokazala dva od favoritov za zlatega orla.



Najboljši skakalec to zimo in po polovici turneje vodilni v boju za skupno zmago Japonec Ryoyu Kobayashi (122,2 točke) je po polovici tekme na 13. mestu, drugi po dveh postojankah Nemec Karl Geiger (111,8) pa celo šele na 23. mestu.