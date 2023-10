Peter Prevc po sedmih letih spet državni prvak

Na »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju se je zmage veselil Peter Prevc. Najizkušenejši slovenski reprezentant se je tako po sušnih sedmih letih spet veselil naslova državnega prvaka. Nazadnje je bil na vrhu leta 2016.

Peter Prevc je z najdaljšim skokom tekme (107 m) vodil že po uvodni seriji, po kateri je imel točko naskoka pred drugouvrščenim Anžetom Laniškom (104,5 m). V finalu sta oba pristala pri 105,5 metra, 31-letni član kranjskega Triglava pa je prejel za odtenek nižje ocene za slog, tako da je imel na koncu pičle 0,5 točke naskoka pred štiri leta mlajšim skakalcem iz SSK Mengeš.

Zbadanje se je že začelo

»Razplet je zame presenečenje. Res nisem pričakoval, da bom najmočnejši, ampak se je tako izkazalo. S fanti smo vedno precej izenačeni, v svetovnem pokalu pa se naredijo večje razlike, kot so na treningu. Na državnem prvenstvu sicer nikoli nisem živčen, se je pa že začelo zbadanje, kako je lahko najstarejši v prvi seriji preskočil vse. Ker v veliki nagradi nisem bil uspešen, je to morda majhen obliž na veliko rano septembrskega dela treningov,« je po zmagoslavju razmišljal najstarejši od bratov Prevc.

Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtel Timi Zajc (104 m in 105 m), ki je za Petrom zaostal za 3,3 točke. Četrti je bil Lovro Kos (104 m in 106,5 m), peti Žiga Jelar (102 m in 101,5 m), šesti pa Rok Oblak (102 m in 102,5 m).

Ema Klinec je zmagala s precejšnjim naskokom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ema Klinec s telemarkom pri 108 metrih

V ženski konkurenci se je z naslovom državne prvakinje ovenčala Ema Klinec (103 m in 108 m). »Finalni skok je bil tisti moj pravi skok. Zelo lep, z noge in s telemarkom, ki ga je pri tej dolžini ob vetru v hrbet kar težko narediti. Ko sem se v finalu spustila po zaletišču, sem si rekla: 'Če bom želela kdaj serijsko zmagovati v svetovnem pokalu, bo morala znati tudi to.' Tokrat mi je uspelo in upam, da mi bo tudi pozimi,« je bila zadovoljna 25-letna članica SSK Norica Žiri, ki je za 13,5 točke preskočila drugouvrščeno Niko Prevc (101,5 m in 107 m). Bronasto kolajno si je priskakala skupna zmagovalka letošnje velike nagrade Nika Križnar (100 m in 103,5 m).

Tik pod odrom je obstala četrtouvrščena Ajda Košnjek (99 m in 102,5 m), peta je bila Urša Vidmar (93 m in 98 m), šesta pa Katra Komar (92,5 m in 96,5 m).

Na tekmi mešanih ekip je prepričljiva zmagala zasedba SSK Norica Žiri (v postavi Nika Križnar, Marcel Stržinar, Ema Klinec in Rok Oblak), ki je za 71,5 točke premagala NSK Tržič FMG (Taja Bodlaj, Ožbe Zupan, Ajda Košnjek in Jaka Drinovec). Na tretjem mestu je pristala prva ekipa Triglava (Nika Prevc, Mark Hafnar, Teja Pavec in Peter Prevc).