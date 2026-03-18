Peter Prevc pozval navijače, v Vikersundu posebno dovoljenje za Slovenko

Svetovni pokal v smučarskih skokih oziroma poletih se bo konec tedna nadaljeval v Vikersundu, kjer bo ob Domnu Prevcu, Anžetu Lanišku, Žaku Moglu in Roku Oblaku slovenske barve po enotedenskem premoru spet zastopal tudi Timi Zajc. Od naših skakalk bodo od petka do nedelje tekmovale Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar, ki bo lahko kot novinka na letalnici s posebnim dovoljenjem poletela že na jutrišnjem preizkusu norveške »pošasti«.

V Ljubljani pa so se predstavili prireditelji finala svetovnega pokala, ki bo že po tradiciji med 26. in 29. marcem na velikanki bratov Gorišek. Kakor je razkril vodja ženske tekme Sašo Komovec, je zaletišče tako rekoč že nared, zdaj urejajo preostale dele letalnice. »Snega imamo preveč, tako da ga razporejamo po hrbtišču in doskočišču, odvečnega pa odstranjujemo. Z inovativnostjo smo prišli tako daleč, da lahko do centimetra natančno izračunamo, koliko ga bo skopnelo do začetka tekmovanja,« je razkril Komovec in obljubil, da bo premierna ženska preizkušnja na planiški letalnici (28. marca) zagotovo posebna.

Med posebnimi gosti letošnje Planice bodo tudi nekdanji škotski dirkač formule 1 David Coulthard, košarkar Goran Dragić in trener Željko Obradović.

Planiški prireditelji in zvesti pokrovitelji so spregovorili o pripravah in načrtih za letošnji finale svetovnega pokala. FOTO: Blaž Samec/Delo

Priložnost za nove zgodbe, spomine in morda tudi rekorde

Nekdanji as Peter Prevc je poudaril, da finale v dolini pod Poncami že dolgo ni zgolj športni dogodek. »Planica je postala simbol tradicije in dobrih vrednot. Letos bodo prvič na letalnici nastopile tudi ženske, zaradi česar se ponuja priložnost za nove zgodbe, spomine in morda tudi rekorde. V Planici se vsako leto znova vsi skupaj združimo in to zgodbo s ponosom delimo svetu,« je povedal novi predsednik prireditvenega odbora Planica. Ob tem je pozval navijače, da se odločno – kakor Nika s štartne klopi – odpravijo na tokratni spektakel.

»To bo poseben konec tedna, ki ga ne gre zamuditi. Navsezadnje sta z Domnom in Niko letos prvič skupna zmagovalca dva Slovenca. Čez deset let ne bo mogel vsak reči: 'Bil sem tam, ko je Slovenija prejela dva velika kristalna globusa.',« je še dejal Peter Prevc, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16, njegov brat Cene Prevc, sicer ambasador Planice, pa je ob tem pripomnil: »Vprašanje, kdaj bomo naslednjič doživeli kaj takšnega ...«

Cene Prevc, Uroš Zupan, direktor SZS, inTomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica med pogovorom FOTO: Blaž Samec/Delo