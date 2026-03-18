Peter Prevc pozval navijače, v Vikersundu posebno dovoljenje za Slovenko

Svetovni pokal v smučarskih skokih oziroma poletih se bo konec tedna nadaljeval v Vikersundu, kjer bo ob Domnu Prevcu, Anžetu Lanišku, Žaku Moglu in Roku Oblaku slovenske barve po enotedenskem premoru spet zastopal tudi Timi Zajc. Od naših skakalk bodo od petka do nedelje tekmovale Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar, ki bo lahko kot novinka na letalnici s posebnim dovoljenjem poletela že na jutrišnjem preizkusu norveške »pošasti«.
V Ljubljani pa so se predstavili prireditelji finala svetovnega pokala, ki bo že po tradiciji med 26. in 29. marcem na velikanki bratov Gorišek. Kakor je razkril vodja ženske tekme Sašo Komovec, je zaletišče tako rekoč že nared, zdaj urejajo preostale dele letalnice. »Snega imamo preveč, tako da ga razporejamo po hrbtišču in doskočišču, odvečnega pa odstranjujemo. Z inovativnostjo smo prišli tako daleč, da lahko do centimetra natančno izračunamo, koliko ga bo skopnelo do začetka tekmovanja,« je razkril Komovec in obljubil, da bo premierna ženska preizkušnja na planiški letalnici (28. marca) zagotovo posebna.
Med posebnimi gosti letošnje Planice bodo tudi nekdanji škotski dirkač formule 1 David Coulthard, košarkar Goran Dragić in trener Željko Obradović.
Nekdanji as Peter Prevc je poudaril, da finale v dolini pod Poncami že dolgo ni zgolj športni dogodek. »Planica je postala simbol tradicije in dobrih vrednot. Letos bodo prvič na letalnici nastopile tudi ženske, zaradi česar se ponuja priložnost za nove zgodbe, spomine in morda tudi rekorde. V Planici se vsako leto znova vsi skupaj združimo in to zgodbo s ponosom delimo svetu,« je povedal novi predsednik prireditvenega odbora Planica. Ob tem je pozval navijače, da se odločno – kakor Nika s štartne klopi – odpravijo na tokratni spektakel.
»To bo poseben konec tedna, ki ga ne gre zamuditi. Navsezadnje sta z Domnom in Niko letos prvič skupna zmagovalca dva Slovenca. Čez deset let ne bo mogel vsak reči: 'Bil sem tam, ko je Slovenija prejela dva velika kristalna globusa.',« je še dejal Peter Prevc, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16, njegov brat Cene Prevc, sicer ambasador Planice, pa je ob tem pripomnil: »Vprašanje, kdaj bomo naslednjič doživeli kaj takšnega ...«
Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS: »Pred Planico smo vsi precej utrujeni, sezona je bila dolga, a izjemno uspešna. Čaka nas še četrti vrhunec sezone v Planici. Nastopili bodo vsi naši nosilci, Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, zraven bosta tudi Žak Mogel in Rok Oblak, preostale tekmovalce pa bomo določili po tekmah celinskega pokala v Zakopanah. Seveda bosta zraven tudi obe naši Niki, Prevc in Vodan, ki bosta lahko leteli v Planici. Svetovni pokal za dekleta se je začel leta 2011, in to, da bodo zdaj tekmovale na letalnici bratov Gorišek, je zgovoren dokaz za to, kako hitro so se razvili ženski skoki. To bo prelomnica v zgodovini ženskih skokov. Planica bo tudi dežela svetovnih rekordov in ne 'le' svetovnih prvenstev.«
