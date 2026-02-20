Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

Olimpijske tekme v smučarskih skokih v Italiji je od blizu pozorno spremljal tudi Peter Prevc, ki ni skrival zadovoljstva nad izjemnimi uspehi svoje sestre Nike in brata Domna. V pogovoru za Delo je nekdanji slovenski as razkril marsikaj zanimivega o svojih sorojencih in njunih podvigih, dotaknil se je tudi vzdušja na igrah in slovenskih navijačev ter podoživel svoje prve stopničke med elito, ki si jih je pred trinajstimi leti priskakal prav v Predazzu, kaj mu je takrat pred tekmo rekel Robert Kranjec ...

Kako ste doživljali te olimpijske igre v primerjavi s tistimi, na katerih ste tekmovali (Vancouver 2010, Soči 2014, Pjongčang 2018 in Peking 2022)?

»Precej bolj mirno. Moram reči, da je bilo tudi manj čakanja. Zdaj sem imel veliko manjših opravkov, ki sem jih moral narediti, kot športnik pa imaš dopoldne aktivacijo, potem pa kot skakalec čakaš ves dan na začetek tekme. V tem času poskušaš kar najbolj ohranjati sproščenost in zbranost, pri čemer moraš svoje misli usmeriti čim bolj stran od, denimo, prenosnega telefona. Treba si je najti določeno aktivnost, s katero se zamotiš. Na ta način dnevi na takšnih tekmovanjih minevajo precej hitreje.«