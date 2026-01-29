Peter Prevc se v Planico vrača v novi vlogi

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je za predsednika Organizacijskega komiteja Planica 2026 soglasno imenoval nekdanjega smučarskega skakalca Petra Prevca. Odbor se je za imenovanje odločil v okviru širše vizije delovanja Smučarske zveze Slovenije, ki temelji na aktivnem vključevanju vrhunskih športnikov v organizacijske in vodstvene strukture slovenskega smučanja.

»Planica mi pomeni ogromno – kot športniku mi je dala največje trenutke kariere, danes pa jo doživljam tudi z drugačne perspektive. V čast in odgovornost mi je, da lahko prevzamem vlogo predsednika Organizacijskega komiteja. Skupaj z izkušeno ekipo želimo nadaljevati zgodbo, ki temelji na vrhunski organizaciji, spoštovanju tradicije in ustvarjanju nepozabnega doživetja za športnike, navijače in partnerje,« je o imenovanju povedal nekdanji zmagovalec skupnega seštevka v smučarskih skokih.

»Planica je več kot prizorišče tekmovanj – je del slovenske identitete. Veseli me, da vodenje Organizacijskega komiteja prevzema Peter Prevc, ki Planico razume, jo čuti in uživa veliko zaupanje športne javnosti. Prepričan sem, da bo s svojo energijo, kredibilnostjo in znanjem pomembno prispeval k uspešni izvedbi Planice 2026 in nadaljnjemu razvoju tega edinstvenega projekta,« je imenovanje komentiral predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.

Finale letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih bo v Planici od 26. do 29. marca. Prvič bo na letalnici Gorišek tudi ženska tekma.