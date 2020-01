FOTO:Peter Prevc spomnil na leto 2016

Bischofshofen

Anže Lanišek je zadovoljil selektorja. FOTO: Leon Vidic/Delo



Zajc je že počasi izgubljal vero vase

Timi Zajc (levo) se počasi pobira iz krize. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Kot glavni trener jeslovenske smučarske skakalce na novoletni turneji vodil drugič zapored. Svoje krstne v vlogi selektorja pred letom dni ni ohranil v najlepšem spominu, potem ko je lani v Garmisch-Partenkirchnu čez noč ostal brez bratovin, ki sta se po ponesrečenih kvalifikacijskih nastopih vrnila domov. Zatem je vse ostalo na plečiha, ki je po zapletu z zadrgo prav v Bischofshofnu izgubil vse možnosti za vidnejšo skupno uvrstitev.Na tokratni turneji se je breme bolj ali manj enakovredno porazdelilo med štiri tekmovalce, zato je bilo tradicionalno tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji za Bertonclja – kot je sam poudaril – veliko manj stresno.»Če upoštevam, kaj se nam je dogajalo v zadnjem mesecu, bi nam dal oceno 4 (od 5). Resda v skupnem točkovanju nihče ni čisto v vrhu, pa vendarle. Naš osnovni cilj je bila ena uvrstitev med osmerico, po zaslugi Domna in Petra smo dosegli dve, s čimer smo zelo zadovoljni. Z odlično oceno pa bi morali biti v top 3,« je 43-letni Kranjčan potegnil črto pod prvi vrhunec sezone 2019/20.Med vsemi njegovimi izbranci ga je najbolj presenetil Domen Prevc – še zlasti s stanovitnostjo, saj je bilo njegovo skakanje pred začetkom turneje še precej spremenljivo. Razveseljeval ga je tudi najstarejši od bratov Prevc.»S posameznimi nastopi je že spomnil na tistega Petra iz šampionskega obdobja, v katerem je kot po tekočem traku zmagoval. Ne manjka mu več veliko. Upam, da bo v takšnem slogu nadaljeval,« si je zaželel Bertoncelj in pristavil, da bi bil lahko po različnih izračunih – če ne bi delal napak, če bi pristajal v telemark in bi prikazoval po dva vrhunska skoka – uvrščen zelo visoko.»Toda o tem, kaj bi bilo, če bi …, zdaj nima smisla razpravljati,« je pripomnil in razkril, da Petrove preglavice izvirajo tudi iz poletnega pripravljalnega obdobja, v katerem je imel težave z asimetrijo. Odpravil jih je zelo pozno. »Posledično je začel zelo pozno dobivati želene občutke in kazati prave skoke, ki jih je bilo premalo v nizu, da bi lahko stanovitnost prenesel v sezono,« je pojasnil Bertoncelj ter posebej pohvalil tudiin Zajca. »Anže je prikazal več zelo dobrih nastopov, pozitivno oceno si zasluži tudi Timi. Očitno je le prebrodil krizo. Kazalo je res že zelo slabo, saj je že počasi izgubljal vero vase,« je zaupal selektor, prijetno presenečen tudi nadOmenjeni peterici – bratom Prevc, Lanišku in Zajcu – se bo konec tedna na tekmah za svetovni pokal v Predazzu na srednji napravi (ker je italijanskim prirediteljem sneg z velike skakalnice odnesel plaz) spet pridružil»Želim si, da bi fantje ostali stanovitni, da ne bi padli v formi in da bi še kaj dodali,« si je zaželel Bertoncelj in se pridružil vse glasnejšim kritikom turneje.»Organizatorji bi se lahko bolj potrudili. Če nemško-avstrijsko turnejo primerjam z norveško, je tam organizacija veliko boljša. Razočaran sem tudi nad majhnim nagradnim skladom, to moram povedati na glas. Če skupni zmagovalec prejme manj kot 20.000 evrov, ne moremo govoriti o kakšnem prestižu,« je še pribil glavni in odgovorni v naši skakalni vrsti.