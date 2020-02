Peter Prevc tik za odrom za zmagovalce

Karl Geiger si je pripisal zmago v Rasnovu. FOTO: AFP

Nemški smučarski skakalec(270,3 točke) je zmagovalec današnjega svetovnega pokala v Romuniji. Na najmanjši napravi sezone v Rasnovu je drugo mesto zasedel njegov rojak(264,7), tretji je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec264,5). Najboljši Slovenec(285,2) je v finalu zadržal četrto mesto.V Romunijo je odpotovalo le pet namesto sedmih slovenskih skakalcev, štirje so se prebili v finalno serijo. Poleg Petra Prevca so uspešno nastopili še(242,2), ki je z 12. mestom prišel do dosežka kariere v svetovnem pokalu,(236,6), ki je bil 16. in s tem izenačil svoj najboljši uspeh v svetovnem pokalu, ter(226,6), ki je prvo od dveh romunskih tekem končal na 21. mestu. Brez točk je v slovenski vrsti ostal le Jurij Tepeš, ki je današnjo tekmo končal na zadnjem, 50. mestu.Med "žrtvami" prve serije je bil tudi povratnik med elito Nemec, ki je končal na 32. mestu. Dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2014/15 je nazadnje v svetovnem pokalu nastopil v Garmisch-Partenkirchnu 1. januarja 2019, točke pa je nazadnje osvojil v Nižnjem Tagilu 2. decembra 2018.Sicer bodo vsi slovenski A-reprezentanti z izjemo Petra Prevca tekmi v Romuniji izpustili in se doma pripravljajo na nadaljevanje sezone, tudi junak poletov na Kulmu, ki je minuli konec tedna dvakrat stal na zmagovalnem odru. V soboto bo v Rasnovu še ena posamična tekma z začetkom prve serije ob 12.45.