Peter Prevc: Vsak dan ne gre vse kot po maslu (VIDEO)

Kamil Stoch je pred več 10.000 navijači z rdeče-belimi zastavami na skakalnici Wielka Krokiew spet dobil krila in poletel do zmage. FOTO: Reuters



Anžetov skok za dušo

147

metrov znaša novi rekord skakalnice v Zakopanah, ki ga je v soboto dosegel Japonec Jukija Sato.

Skupni vrstni red (16/31): 1. K. Geiger (Nem) 931, 2. S. Kraft (Avs) 883, 3. R. Kobajaši (Jap) 831, 4. D. Kubacki (Pol) 824, 5. M. Lindvik (Nor) 585, 9. P. Prevc (Slo) 421, 12. A. Lanišek (Slo) 369, 19. D. Prevc (Slo) 225, 20. T. Zajc (Slo) 222, 33. C. Prevc (Slo) 54, 36. R. Justin (Slo) 37, 62. T. Bartol (Slo) 3, 65. A. Semenič (Slo) 1.

Nika Križnar 9. in 11. v Romuniji

Ljubljana – Poljski skakalni šampionpred spektaklom v Zakopanah ni bil v ožjem krogu favoritov. V zadnjem obdobju mu pač ni šlo po željah; novoletna turneja se mu je sfižila in pred tednom dni se je moral v Titisee-Neustadtu sprijazniti zgolj s 24. mestom. A pred več 10.000 navijači z rdeče-belimi zastavami je na skakalnici Wielka Krokiew spet dobil krila in poletel do zmage.S skokoma, dolgima 137,5 in 140 metrov, je 32-letni zvezdnik iz Zakopanov za 5,1 točke preskočil drugouvrščenega Avstrijca, poljsko slavje pa je s 3. mestom dopolnil, ki je bil po uvodni seriji še na vrhu semaforja rezultatov. Po tekmi je bil Stoch še sam začuden nad tem, da je slavil drugo zmago v sezoni in skupno 35. v svetovnem pokalu. Na večni lestvici že diha za ovratnik četrtouvrščenemu Fincu(36).Slovenski skakalci so včeraj iztržili manj, kot je bilo mogoče od njih pričakovati po zelo dobrih nastopih dan prej na ekipni preizkušnji, na kateri so zablesteli s 3. mestom za Nemci in Norvežani. Na posamični tekmi je bil od naših še najbolj razpoložen(135 m in 130 m), ki je zaokrožil elitno deseterico.»Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljen. Rezultat je dober, moja skoka pa nista bila vrhunska. Vsak dan ne gre vse kot po maslu. A se bomo borili in grizli naprej,« je poudaril s 27 leti najizkušenejši član zdajšnje udarne slovenske ekipe. Njegov najmlajši bratje z 19. mesta zdrsnil na 22.,je v finalu izgubil tri mesta in pristal na 26., v drugi seriji je nazadoval – s 27. na 29. mesto – tudiZanimivo, da je bil 23-letni Domžalčan še 24 ur pred tem naš najboljši posameznik na moštveni preizkušnji, na kateri je v finalu s 140,5 m za pol metra preskočil točko HS, ki označuje velikost naprave Wielka Krokiew. »Lepo je bilo odjadrati tako daleč. To je bil skok za dušo,« je svoj izjemen nastop pospremil Lanišek, ki je očaral tudi, nekdanjega vrhunskega letalca na smučeh in po končani športni poti izvrstnega strokovnega komentatorja pri avstrijski nacionalni televizijski postaji ORF.»Anže je zelo dobro ujel odskok, po katerem mu je uspel lep prehod v letenje. Ko se je enkrat ulegel med smuči, je pohodil stopalko za plin in marširal proti dnu skakalnice. To je bil res senzacionalen nastop,« je 38-letni Beljačan pohvalil Laniška, ki je v slovensko bero prispeval 287,3 točke. Le 1,2 točke manj je dodal Zajc, ki je boljši skok prikazal v uvodni seriji, v kateri je pristal pri 137 metrih. Peter Prevc je zbral 281,3 točke, Domen pa 270,3.To so bile 26. ekipne stopničke naših skakalcev v svetovnem pokalu, četrte pod vodstvom trenerja. »Fantje so prikazali štiri zelo dobre oziroma odlične skoke, trije so bili malo slabši, eden pa je bil zelo slab (Domnov prvi 122 m). A je bilo dovolj za stopničke, saj so naši tekmeci v boju za 3. mesto naredili več napak kot mi,« je pojasnil 43-letni Kranjčan in glede nastopov svojih varovancev na posamični tekmi pristavil, da je zadovoljen le s Petrom.»Nad tem, kar so prikazali preostali, sem razočaran. A to ni pravi pokazatelj naše moči. Verjamem, da se bomo konec tedna v Saporu znova predstavili v lepši luči,« se nadeja Bertoncelj, včeraj nezadovoljen tudi z(37.) in(38.).Najboljše skakalke so tekmovale v Rasnovu, kjer je v soboto zmagala Avstrijka, včeraj pa Norvežanka. Med Slovenkami se je z 9. in 11. mestom najbolje odrezala. Obakrat so točke osvojile tudi preostale tri naše skakalke:(15. in 16.),(17. in 18.) in(29. in 29.).Glavni trenerje po tekmi priznal, da je od svojih varovank po spodbudnih nastopih na treningu in v kvalifikacijah pričakoval več, kot so iztržile. Naslednji preizkušnji bosta konec tedna v Oberstdorfu.