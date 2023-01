Peter Prevc za las ostal prvi orel štajerske velikanke

V nadaljevanju preberite:

Če so v smučarskih skokih male skakalnice v avtomotošportnem besednjaku spidvej in srednje motoGP, potem so velikanke ... formula 1. In ko pride dirka F1, potem so vsi na tekmovalnih trnih. Tako je tudi s smučarji skakalci, saj se je z včerajšnjimi kvalifikacijami na letalnici na Kulmu v kraju Tauplitz/Bad Mitterndorf na avstrijskem Štajerskem začel prvi konec tedna v svetovnem pokalu s poleti. In če gre za polete, kulmska velikanka je sicer 235-metrska, planiška denimo 240-metrska, potem morajo prste, daljave in dosežke vmes imeti tudi Slovenci. Žiga Jelar, dobitnik malega kristalnega globusa v pretekli sezoni, kar pomeni, da je bil v svetovnem pokalu najboljši v skupnem seštevku poletov, je na prvem treningu poletel kar do 247,5 m, a ob tem podrsal z rokama. Razložimo, za kaj gre. Rekorder letalnice na Kulmu je namreč Peter Prevc, 16. januarja leta 2016 je pristal pri 244 metrih.