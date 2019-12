Peter Prevc zadovoljen, vendar opozarja, naj ne prehitevamo (VIDEO)

Japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši je bil minuli konec tedna v Klingenthalu najboljši skakalec tako na ekipni preizkušnji kot tudi na posamični tekmi. FOTO: AFP



Lillehammer jo je malo žrl

Norveški mladinski svetovni prvak Thomas Aasen Markeng je včeraj po doskoku grdo padel. FOTO: AFP

Ljubljana – Skakalni spektakel v Klingenthalu je najbolj zaznamoval, ki je minuli konec tedna spomnil na svojo šampionsko formo iz prejšnje zime, v kateri je kot za stavo premagoval tekmece. Potem ko je bil japonski zvezdnik najboljši posameznik ekipne preizkušnje, je včeraj slavil še prvo zmago v sezoni, s katero si je priskakal rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Najboljši Slovenec je bil znova, ki je tretjič zapored pristal na 8. mestu.»Z uvrstitvijo sem zadovoljen. Upam, da gradim trdne temelje in bom lahko na prihodnjih tekmah stopnjeval svoje nastope,« si je zaželel najstarejši od bratov Prevc, potem ko je – tako kot pred tednom dni na drugi preizkušnji v Nižnem Tagilu – v finalu izgubil eno mesto in s sedmega zdrsnil na končno osmo. Kot je pristavil, ima še rezerve, v isti sapi pa opozoril, da naj ne prehitevamo.Rezerve imajo tudi preostali naši reprezentanti; to velja tudi za, ki je v areni Vogtland izvlekel 13. mesto. »Ker v Rusiji nisem skakal dobro, v Klingenthal nisem mogel priti pretirano optimističen, zato od tukajšnje tekme tudi nisem pričakoval več, kot sem dosegel. A sem prikazal kar solidna skoka,« je pojasnil 23-letni Domžalčan, ki kot šesti v skupnem seštevku ostaja najvišje uvrščeni Slovenec.Finalni nastop sta si zagotovila tudiin; prvi je nato s 23. nazadoval na 29. mesto, drugi pa z 21. na trideseto, potem ko so ga zaradi neustreznega tekmovalnega dresa diskvalificirali že na vrhu zaletišča. Ob najmlajšem od bratov Prevc bodo poskušali Klingenthal, kjer so bili Slovenci dan prej s precejšnjim zaostankom na ekipni preizkušnji peti (z naskokom so zmagali Poljaki), čim prej pozabiti tudi, ki se je moral po najboljšem dosežku v poskusni seriji na koncu sprijazniti s 34. mestom,(42.), ki se prav tako ni uvrstil niti v finale, in, ki je obstal že v kvalifikacijah.Že v soboto je– skoraj natanko leto dni po hujši poškodbi kolena, ki jo je po januarski operaciji za debelih sedem mesecev oddaljila od skakalnic – v Klingenthalu izenačila svojo najboljšo uvrstitev med elito. Z odličnim 2. mestom, s katerim se je izkazala že v Saporu '16 in Oberstdorfu '17, je 21-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko le še potrdila vrhunsko formo na začetku te tekmovalne zime.Potem ko so se ji je prejšnji teden v Lillehammerju, kjer je dvakrat zasedla nehvaležno 4. mesto, stopničke le za malo izmuznile iz rok, v soboto ničesar ni želela prepustiti naključju. Zaradi slabih vremenskih razmer, zavoljo katerih so bili nemški prireditelji opoldne prisiljeni prekiniti tekmo in jo znova začeti poltretjo uro pozneje, je Ema slutila, da bodo izpeljali le eno serijo. Zato se je odločila, da bo šla že takoj na polno in uspel ji je odličen skok (129 m).Z novim ženskim rekordom (141 m) jo je preskočila le Avstrijka, ki je – potem ko so po pričakovanju odpovedali finale – slavila krstno zmago med svetovno elito. Klinčeva, ki je imela v primerjavi z zmagovalko v zraku občutno šibkejši vzgornik (0,21 m/s, –2,3 točke; 1,41 m/s, –15,2 točke), je na koncu za 22-letno sosedov Schwarzachu na Solnograškem (ta je bil včeraj drugi za Kobajašijem) zaostala za 5,7 točke.»Če sem iskrena, me je malo žrlo, ker na Norveškem nisem prikazala svojih najboljših skokov. Zato sta bili tamkajšnji 4. mesti zame na neki način največja motivacija,« je priznala Klinčeva, ki se je že dan prej na uradnem treningu, na katerem je odjadrala do 140 metrov, prepričala, da lahko poleti daleč. To je potrdila tudi na tekmi, na kateri se je veselila prve uvrstitve na zmagovalni oder v sezoni in skupno osme v svetovnem pokalu.Z njo se je članica SSK Žiri s 180 točkami v skupnem seštevku povzpela na tretje mesto; pred njo sta zdaj le Hölzlova (240) in vodilna Norvežanka(245), ki se je morala po dveh zmagah v Lillehammerju sprijazniti s petim mestom. Med elitno deseterico kot osma ostaja, ki je tekmo v Areni Vogtland končala na 12. mestu, le mesto slabša je bila, točke pa so si priskakale tudi(17.),(21.) in(25.).Pred najboljšimi skakalkami je zdaj enomesečni premor, svetovni pokal se bo nadaljeval šele 10. januarja v Saporu. Slovenke pa se bodo že jutri popoldne pomerile med seboj na državnem prvenstvu v Planici, na katerem se bodo za naslov najboljšega na sončni strani Alp udarili tudi naši skakalci. Naslednji tekmi za svetovni pokal bosta konec tedna v Engelbergu.