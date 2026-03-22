Peter Prevc zaupal zanimivo anekdoto o bratu Domnu

Olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo čez dober teden dni iztekla v Planici, mineva v znamenju družine Prevc. Nika in Domen sta si namreč po številnih podvigih že pred dvema tednoma zagotovila neulovljivo prednost v skupnih razvrstitvah, sijajno sezono pa bosta skušala kronati še z malima kristalnima globusoma v posebnem seštevku poletov.

Njune odlične nastope kajpak pozorno spremlja tudi najstarejši brat Peter Prevc. Kot je priznal, si ni predstavljal, da bo v družini kdaj padel na tretje mesto po doseženih uspehih. »Najprej sem sezono spremljal z velikim navdušenjem, po novoletni turneji pa je postalo že malo enolično, da ne rečem dolgočasno. Kadar si nisem ogledal tekme, sem pogledal rezultate in rekel: 'Ah, še ena zmaga več.' Če slučajno nista zmagala, sem šel preverit, zakaj nista osvojila prvih mest,« je razkril 33-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih in zaupal zanimivo anekdoto ...