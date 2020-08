Peter Prevc že čuti utrujenost »materiala«

Kranj – Čeprav je začel Peter Prevc v zadnjem obdobju, ko se je po daljavah na treningih opazno približal izstopajočima reprezentančnima kolegoma Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu, skakati občutno bolje, je bil pred odhodom v Vislo, kjer bosta danes (17.30) in jutri (17.30) edini letošnji moški tekmi za veliko nagrado FIS, precej zadržan. Trudil se je (o)stati na trdnih tleh.»Videli so eno lastovko, pa že govorijo o pomladi,« je ocene trenerjev v slovenski reprezentanci komentiral najstarejši od bratov Prevc in v isti sapi le priznal, da se je v zadnjem tednu raven njegovega skakanja dejansko dvignila. Ker pa izkušenj dobro ...