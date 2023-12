Peter Prevc že pobožal zlatega orla: Skoraj kot božični čudež

V Oberstdorfu se je začela že 72. novoletna turneja v smučarskih skokih. V kvalifikacijah, ki si jih je ogledalo rekordnih 16.300 gledalcev, sta bila na veliko veselje številnih domačih navijačev najboljša Andreas Wellinger (135 m/151,4 točke) in Karl Geiger (134 m/151,0 točke).

Najdaljši skok je uspel Petru Prevcu, ki je odlično zadel odriv in odjadral kar 138 metrov daleč. S svojim izjemnim nastopom je osvojil odlično tretje mesto. Zanj je prejel 150,2 točke, torej le 1,2 točke manj kot prvouvrščeni Wellinger, ki je za nagrado prejel ček za 3000 švicarskih frankov. Med čakanjem v naslonjaču za vodilnega skakalca je 31-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih (simbolično) pobožal »zlatega orla«.

»To je skoraj kot božični čudež,« se je pošalil najstarejši od bratov Prevc in po krajšem premisleku pristavil: »Uspel mi je dober skok, imel pa sem tudi srečo z razmerami. Toda počakajmo do jutri. To še ničesar ne pomeni, lahko pa ti da veliko potrebne samozavesti ...«

Na jutrišnjo tekmo, ki se bo začela ob 17.15, so se zanesljivo uvrstili tudi preostali štirje Slovenci. Med petnajsterico je skočil tudi Lovro Kos (126,5 m/138,5 točke), ki se je uvrstil na 14. mesto, štiri mesta za njim je pristal Timi Zajc (130 m/135,2 točke), Anže Lanišek (120 m/123,5 točke) je zasedel 23. mesto, Domen Prevc (117 m/121,2 točke) pa je doskočil na 29. mesto.