Peter še sam ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo v Lillehammerju (VIDEO)

je zdaj Peter Prevc na večni lestvici zmagovalcev v svetovnem pokalu.



Za pičle 0,4 točke preskočil Markusa Eisenbichlerja

Peter Prevc je včeraj slavil 23. zmago v svetovnem pokalu.

Pred tem je nazadnje stal na vrhu 11. februarja 2017 v Saporu.

Za odmeven dosežek se bo v Lillehammerju potegoval tudi danes.

Kraft še korak bližje globusu

Čeprav se Avstrijcu Stefanu Kraftu z 8. mestom nastop ni izšel po željah, je v dvoboju za veliki kristalni globus ugnal nemškega tekmeca Karla Geigerja (19.) in naredil naslednji korak k skupnemu zmagoslavju. V seštevku za svetovni pokal ima namreč Kraft pred zadnjimi tremi posamičnimi tekmami 138 točk naskoka pred Geigerjem.

Rezultati tekme v Lillehammerju (HS-140): 1. P. Prevc (Slo) 279,0 (132, 125.5), 2. Eisenbichler 278,6 (138, 120.5), 3. Leyhe (Nem) 277,5 (130, 133), 4. Lindvik 275,7 (134, 128.5), 5. Johansson (136.5, 124) in Pedersen (vsi Nor) (133, 130) po 275,5, 11. Lanišek 263,3 (128, 134), 20. Jelar 253,6 (123, 133), 22. Zajc 251,5 (129, 130.5), 50. D. Prevc (Slo) 77,8 (108).

Skupni vrstni red za svetovni pokal (26/29): 1. Kraft (Avs) 1645, 2. Geiger (Nem) 1507, 3. Kubacki (Pol) 1137, 4. R. Kobajaši (Jap) 1128, 5. Stoch (Pol) 931, 8. P. Prevc 744, 14. Lanišek 535, 16. Zajc 484, 19. D. Prevc 361, 31. Jelar 120, 32. C. Prevc 112, 39. Justin 52, 40. Semenič 49, 49. Tepeš 21, 69. Bartol 3.

Norveška turneja: 1. Lindvik 655,2, 2. Kraft 647,6, 3. Leyhe 645,3, 4. Stoch 644,6, 5. R. Kobajaši 643,8, 8. Jelar 632,5, 9. P. Prevc 631,2, 13. Lanišek 620,7, 19. Zajc 601,7, 50. D. Prevc 194,4, 58. Semenič 100,1.

Ljubljana –je moral pravcati prehoditi križev pot, da se je po težavah, ki mu jih je poleti 2018 po operaciji povzročal gleženj, znova vrnil na svetovni vrh. Nanj je po triletni suši skočil v Lillehammerju, kjer je včeraj v svojo korist odločil nedeljsko odpadlo tekmo smučarskih skakalcev iz Osla.Da mu velika olimpijska naprava Lysgårdsbakken (HS-140) ustreza, je 27-letni as kranjskega Triglava nakazal že na treningu, na katerem je po šestem dosežku v prvem poskusu (124 m) v drugo poletel najdlje med vsemi (141 m). Z odličnim skokom si je okrepil samozavest in napovedal boj za vrh, ki ga je potrdil z dobrim nastopom v uvodni seriji v konkurenci (132 m), s katerim je po prvem »polčasu« držal visoko četrto mesto.Od tretjeuvrščenega japonskega zvezdnika(135,5 m) so ga ločile tri točke, za drugouvrščenim poljskim šampionom(135 m) je zaostajal za 6,5 točke, za prerojenim Nemcem(138 m), ki si je izbojeval najboljše izhodišče, pa 10,4 točke.V finalu je Peter napadel na vso moč, zaradi težjih razmer je kljub zelo dobremu skoku s 125,5 metra zavoljo vetra v hrbet (0,81 m/s) za las premagal zeleno črto za prevzem vodstva. Ko je za njim Kobajaši pristal pri 120 metrih in zdrsnil na 9. mesto, se je začel slovenski as veseliti uvrstitve na oder za najboljše, da bo njegov nastop zadostoval celo za zmago, pa v tistem trenutku verjetno še niti pomislil ni.A se mu je nato v finalu preizkušnje, ki je – zanimivo – niso zaprli za javnost, izšlo kot v najlepših sanjah, saj je Stoch v drugo zmogel 121 metrov in nazadoval na 7. mesto, Eisenbichler pa je s 120,5 metra za vsega 0,4 točke zaostal za najstarejšim od bratov Prevc, ki sprva ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Po dolgih treh letih je spet okusil slast zmage, 23. v svetovnem pokalu, s katero se je na 9. mestu večne lestvice izenačil s Švicarjemin Avstrijcem»Če sem iskren, še vedno ne morem verjeti, da sem zmagal,« so bile prve besede vidno presenečenega Petra, ki so mu med prvimi čestitali reprezentančni kolegi(11.),(20.) in(22.). V nadaljevanju je z glasom, ki se mu je na trenutke zatresel, pojasnil, da mu je po dolgem času uspelo na tekmi narediti dva vrhunska skoka.»Morda mi je pomagalo, da sem že na treningu skočil daleč in sem šel lahko v uvodno serijo bolj sproščeno in z večjim samozaupanjem. V zahtevnih razmerah so se mi na srečo pokrili vsi dejavniki. Zelo lepo je stopiti na zmagovalni oder, še toliko lepše na najvišjo stopnico in poslušati slovensko himno. Ne vem, ali so jo na Norveškem že kdaj zaigrali v mojo čast,« se je še vprašal 27-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki se je v skupni razvrstitvi pomaknil na 8. mesto, v seštevku norveške turneje Raw Air pa je deveti – tik za reprezentančnim in klubskim kolegom Jelarjem.Da njegova zmaga, prva slovenska skakalna za svetovni pokal v tej sezoni, ni bila naključna, bo poskušal Peter potrditi že danes, ko bo v Lillehamerju še ena tekma. Po kvalifikacijah (15.45) se bo začela ob 17. uri.