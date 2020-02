Peter se z okrepljeno samozavestjo vrača z Japonske

Domen Prevc je v soboto poletel do svoje najboljše letošnje uvrstitve. FOTO: AFP

Peter kakor Domen napadel s 13. mesta

Anže Lanišek se je včeraj izkazal z desetim mestom. FOTO: AFP

Domen 1,3, Peter 3,3 točke za tretjim mestom

Svetovni pokal v Saporu (HS-137)

Sobota: 1. Sato (Jap) 244,3 (137.5, 138.5), 2. Kraft (Avs) 234,1 (138, 125), 3. Kubacki (Pol) 229,5 (136, 126), 4. D. Prevc (Slo) 228,2 (130, 136), 5. Leyhe (Nem) 223,9 (130.5, 129.5), 6. Koudelka (Češ) 223,2 (131, 128), 7. P. Prevc 223,1 (124.5, 134.5), 17. Lanišek (127, 115.5) in Zajc (126.5, 123.5) po 205,1, 19. C. Prevc (vsi Slo) 200,7 (130.5, 120.5)

Nedelja: 1. Kraft 268,5 (139, 139), 2. Leyhe 247,4 (125.5, 142), 3. R. Kobajaši (Jap) 239,0 (128.5, 132), 4. P. Prevc 235,7 (124, 138), 5. K. Geiger (Nem) 234,8 (130, 124.5), 6. Kubacki 234,2 (131.5, 126), 7. Zajc 231,8 (126, 130.5), 10. Lanišek 223,5 (127, 133), 23. D. Prevc 194,8 (121.5, 117.5), 32. C. Prevc 86,1 (117.5), 35. Justin 82,3 (113.5)

Skupno (18/31): 1. Kraft 1063, 2. K. Geiger 1000, 3. Kubacki 924, 4. R. Kobajaši 907, 5. Stoch (Pol) 613, 9. P. Prevc 507, 13. Lanišek 409, 18. D. Prevc 283, 19. Zajc 272, 34. C. Prevc 66, 36. Justin 37, 64. Bartol 3, 67. Semenič 1.



V soboto dve v top 10, včeraj nobena

Semeniču zmaga, Jelarju kvota

Slovenski smučarski skakalci so na prireditvi za celinski pokal v Planici izkoristili prednost domačega terena. Potem ko sta v soboto Anže Semenič in Žiga Jelar zaostala le za avstrijskim zmagovalcem Stefanom Huberjem, je bil včeraj Semenič prvi pred Jelarjem, ki je Sloveniji priboril dodatno kvoto za nastope v svetovnem pokalu. Obakrat je med deseterico skočil tudi Jurij Tepeš (4. in 8.). V nordijski kombinaciji je obe tekmi dobil Norvežan Lars Ivar Skårset, za najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 5. mestom včeraj poskrbel Rok Jelen. Točke sta si obakrat priskočila in pritekla Gašper Brecl (19. in 23.) in Ožbej Jelen (23. in 24.).

Ljubljana – Slovenski smučarski skakalci so v Saporu proslavljali že izjemne uspehe, navsezadnje so na veliki napravi Okurajama slavili že šest zmag v svetovnem pokalu, pod vodstvom selektorjacelo dve trojni (v letih 2014 in 2016). Minuli konec tedna so naši reprezentanti ostali brez stopničk, a so se na Japonskem spet predstavili v lepi moštveni luči.Na sobotni tekmi se je zmagovalnemu odru najbolj približal, ki je z drugim dosežkom finala s 13. mesta skočil na četrto. Od tretjeuvrščenega Poljakaga je na koncu ločilo vsega 1,3 točke. »Uspela sta mi dva v redu skoka in na koncu se mi je lepo izšlo, tako da sem zadovoljen,« je bil dobro razpoložen 20-letnik iz Dolenje vasi, potem ko je dosegel svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.Med deseterico se je prebil tudi njegov brat, ki je bil zadovoljen z dosežkom (7.), ne pa tudi s svojima skokoma. »V drugi seriji sem imel srečo, da sem imel vzgornik na pravem mestu skakalnice in sem lahko tudi zaradi tega napredoval,« je priznal 27-letni član kranjskega Triglava, ki je v finalu preskočil enajst tekmecev.Sostanovalca na potovanjihinsta si »bratsko« delila 17. mesto, pri čemer je 23-letni Domžalčan v drugi seriji izgubil sedem mest, štiri leta mlajši Hramšan, ki je bil v poskusni seriji s 145,5 metra še najdaljši med vsemi, pa jih je pet pridobil. Tik za njima je kot peti slovenski dobitnik točk pristalZmaga je predvčerajšnjim ostala doma. A ne po zaslugi udarnega japonskega aduta, ki je po prvi seriji še vodil in po ponesrečenem drugem nastopu zdrsnil na 15. mesto. Iz njegove sence je skočil »mali velikan«, ki je s 160 cm najnižji skakalec med svetovno elito, med katero je slavil že drugo zmago po decembrskem podvigu v Nižnem Tagilu.Iz slovenskega zornega kota se je podobno razplet(a)la tudi druga tekma v Saporu, na kateri je bila najvišja slovenska uvrstitev vnovič nehvaležno četrto mesto. Tik pod stopničkami je pristal Peter Prevc, ki je finalni napad – kot dan prej njegov brat Domen – začel s 13. mesta. »To je bila odlična tekma, na kateri sem naredil zelo dobra skoka. Sploh drugi je bil vrhunski. Z njim sem v finalu močno napredoval, kar mi vliva samozavest za naslednje preizkušnje,« je najboljši slovenski skakalec, ki je v skupni razvrstitvi zdrsnil na 9. mesto, potegnil črto pod prireditev na Japonskem.Petrov uspeh sta včeraj dopolnila Zajc in Lanišek, ki sta tekmo končala na sedmem oziroma 10. mestu, do točk pa se je s 23. mestom dokopal tudi Domen Prevc. Prekratka za finale sta bila Cene Prevc inRazred zase je bil Avstrijec, ki je za kar 21,1 točke ugnal drugouvrščenega Nemca. »Obožujem to napravo, na kateri vedno skačem dobro,« se je druge zmage v sezoni in skupno 18. v svetovnem pokalu, s katero je potrdil vodstvo v skupnem seštevku, veselil nosilec rumene majice. Na veselje domačih navijačev je bil tretji Rjoju Kobajaši. Naslednjič se bodo za točke svetovnega pokala potegovali konec tedna v Willingenu.Najboljše skakalke so se med seboj merile v Oberstdorfu, kjer se je obakrat na vrh zavihtela Kraftova soseda, ki je za nameček v soboto poletela do novega ženskega rekorda (141,5 m) velike naprave pod Senčno goro. Na obeh tekmah je bila druga Norvežanka, na najnižjo stopnico sta skočili Chiarini rojakinjiinSlovenke so bile bolje razpoložene v soboto, ko sta se(5.) in(10.) prebili med deseterico. Včeraj je Klinčeva pristala na 12. mestu, Križnarjeva na 16., v finalu pa sta nastopili tudi(23.) in(27.), ki je dan prej tekmo končala na 28. mestu. Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Hinzenbachu.