Petič zapored veselica zmajev

Olimpijini hokejisti so v finalu domačega prvenstva potrdili vlogo favoritov ter po tretji zmagi na tekmi št. 3 v seriji z večnimi tekmeci z Jesenic osvojil novi naslov prvakov. Potem ko so na prvih dveh tekmah zmagali s 5:0 in nazadnje v Podmežakli s 4:3, so bili Ljubljančani tokrat doma pred 2500 gledalci boljši s 7:2 (Polei 7., 45., Quince 9., 29., Kapel 24., Bukovec 52., Sabolič 55.; Svetina 2., Bohinc 41.).

Derbiji med Olimpijo in Jesenicami zaradi prevelike kakovostne razlike niso več tako negotovi kot nekoč.

Resda so Gorenjci na tivolskem ledu zabili vodilni gol in dejansko, kot je po prejšnjem dvoboju napovedal trener Gal Koren, poskusili presenetiti gostitelje, toda sledil je vendarle pričakovan scenarij s hitrim izenačenjem in nato zasukom. V ljubljanskem taboru ničesar niso prepuščali naključju, v vrata se je vrnil udarni čuvaj mreže slovenske reprezentance Lukaš Horak, svoj delež sta med tujci posebej učinkovito prispevala Marly Quince in Evan Polei. Zadnji gol na tekmi pa je prispeval Olimpijin in reprezentančni kapetan Robert Sabolič, sicer eden najvidnejših učencev zadnjih dveh desetletij iz Podmežakle. Obratno je bilo pri sklepnem golu Jesenic v tem finalu – zabil ga je Martin Bohinc, doma iz Ljubljane.

Navijači zmajev so si ob novem naslovu v Tivoliju dali duška. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik/Delo

Za zeleno-belo moštvo je ta domača lovorika peta zapored, skupno so jih pod tivolsko streho zbrali že 29, med temi jih je 21 v dobi samostojne Slovenije. Tako so zmaji pripeli kljukico k prvemu uresničenemu cilju te sezone, zdaj je pred njimi boj za kar najboljše možno izhodišče v ICEHL, ki bi jim zagotovilo konkurenčen boj v končnici. Za uvrstitev v izločilne boje v alpski ligi pa se bodo pri jeseniškem moštvu morali še zelo potruditi.