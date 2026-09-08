Petra Majdič se je pridružila vodstvu SZS

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) je na redni seji za podpredsednico zveze imenoval Petro Majdič. Nekdanja odlična smučarska tekačica in dobitnica olimpijske kolajne bo osredotočena na športni razvoj zveze, predvsem na prepoznavanje in prenos dobrih praks pri športnem in strokovnem delu posameznih panog ter povezovanje s področji, ki prispevajo k razvoju športnikov in strokovnih ekip.

»V novi vlogi želim svoje izkušnje iz vrhunskega športa prenesti v delo zveze in prispevati k razvoju vseh panog. Moj moto je: v ekipi je moč. Zato veliko priložnosti vidim v izmenjavi znanja in dobrih praks med strokovnimi ekipami ter tesnejšem povezovanju s klubi. Svet nenehnih sprememb od nas terja inovativnost in agilnost, s skupnim znanjem in sodelovanjem pa se lahko na nove izzive bolje odzovemo. Posebno pozornost želim nameniti mladim in pogojem, ki jim omogočajo napredovanje od prvih športnih korakov do vrhunskih dosežkov,« je povedala nova podpredsednica. Obenem bo nekdanja šampionka sodelovala tudi pri načrtovanju strategije za širjenje baze mladih športnikov ter razvoj kakovostnega in vrhunskega športa.

»Veseli me, da se nam v vodstvu zveze pridružuje Petra Majdič. Njena športna pot, izkušnje in odnos do slovenskega športa imajo veliko vrednost. Prepričan sem, da lahko s svojim znanjem in pogledom pomembno prispeva k našemu delu. Pred nami je pomembno obdobje, v katerem želimo biti športno ambiciozni, poslovno stabilni in organizacijsko dobro pripravljeni. Naša naloga je, da ob vrhunskih rezultatih gradimo tudi trdne temelje za prihodnost in zagotavljamo čim boljše pogoje za športnice, športnike, strokovne ekipe in klube. Petrine naloge bodo osredotočene na športni steber razvoja,« je po seji povedal predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.

Načrtujejo več kot 14 milijonov prihodkov

Člani izvršilnega odbora so na seji potrdili tudi finančni načrt za sezono 2026/27 ter se seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2025 in aktivnostmi na ravni Mednarodne smučarske in deskarske zveze ter Mednarodne biatlonske zveze. Zveza v prihajajoči sezoni načrtuje 14,19 milijona evrov prihodkov, to je manj kot v lanski olimpijski sezoni, toda več kot 12,7 milijona evrov prihodkov, načrtovanih za zadnjo neolimpijsko sezono.

Pri zvezi so pojasnili, da bodo sredstva namenjena programom panog in projektom, »s katerimi slovensko smučanje konkurira gospodarsko in finančno močnim smučarskim državam v Evropi in svetu«. Odbor je posebno pozornost namenil tudi tveganjem, med katerimi so rast stroškov športnih programov, gibanje cen energentov ter odvisnost od javnih in tržnih virov. Slednji predstavljajo več kot 70 odstotkov proračuna zveze.