Petra Prevca je že za uvod v Bischofshofnu dodobra pretreslo (VIDEO)

Anže Lanišek je leta 2012 v Bischofshofnu spisal posebno poglavje v smučarskih skokih, potem ko je pri komaj 15 letih postal najmlajši zmagovalec tekme za celinski pokal. FOTO: AFP

Vrstni red kvalifikacij v Bischofshofnu (HS-142): 1. Kraft (Avs) 150,8 (134.5), 2. Ito (Jap) 150,7 (138), 3. Stoch (Pol) 150,4 (136), 4. Schmid 149,5 (139), 5. Leyhe (oba Nem) 149,2 (138), 6. R. Kobajaši (Jap) 148,8 (134), 7. P. Prevc (Slo) 148,3 (137), 9. Lindvik (Nor) 146,9 (133), 13. Kubacki (Pol) 141,0 (131.5), 16. Geiger (Nem) 137,3 (128), 20. D. Prevc 134,8 (133), 23. Lanišek 132,3 (130.5), 25. Zajc 129,4 (129), 38. C. Prevc 123,1 (125), 51. Semenič (vsi Slo) 110,1 (120.5); zanimivejši pari na današnji tekmi: Zyla (Pol) – Zajc, Peier (Švi) – Lanišek, K. Sato (Jap) – D. Prevc, C. Prevc – Kubacki (Pol), Schiffner (Avs) – P. Prevc, Ammann (Švi) – Geiger, Ringen (Nor) – Lindvik, S. Huber (Avs) – R. Kobajaši, Klimov (Rus) – Stoch, Nakamura (Jap) – Kraft.



Bischofshofen – Podobno kot Poljakin Norvežanpred začetkom skakalne novoletne turneje na stavnicah nista kotirala v vrhu, tudipred uvodno postajo v Oberstdorfu ni bil med našimi glavnimi aduti za vidnejšo uvrstitev v seštevku tega tekmovanja. Toda 20-letni član kranjskega Triglava je začel tik pred novim letom skakati zelo stanovitno, tako da je zdaj kot skupno osmi celo najvišje uvrščeni Slovenec.Za realno dosegljivim šestim mestom, ki ga drži Nemec, pred današnjim sklepnim dejanjem v Bischofshofnu (z začetkom ob 17.15) zaostaja za 4,4 točke. »Razlike pred menoj niso velike, kakor tudi za menoj ne. Moral se bom dobro zbrati za tekmo. Če bom želel obdržati lepo uvrstitev, bom moral prikazati še dva vrhunska skoka,« je poudaril najmlajši od bratov Prevc, ki je imel v včerajšnjih kvalifikacijah – te je v svojo korist odločil domači matador(134,5 m) – 20. dosežek (133 m).Po sobotnem 10. mestu v Innsbrucku, kjer je bil po uvodni seriji celo šesti, ni bil povsem zadovoljen. »Prvi skok je bil dober, drugi pa ne najbolj, saj se mi je prikradla napaka, zaradi katere daljava ni bila takšna, kot bi si želel,« je pojasnil in po krajšem premisleku dodal: »Toda na tekmi se je dogajalo marsikaj, zato menim, da smo zelo uspešno prestali preizkušnjo in dodali še eno kljukico.«Mešane občutke je imel tudi. Nič čudnega, ko pa je bil po prvem »polčasu«, po katerem je zasedal četrto mesto, na pragu stopničk. V finalu je nato izgubil pet mest. »Če bi mi kdo pred tekmo rekel, da bom deveti, bi bil seveda vesel, toda po uvodni seriji, ko mi je prvič na tej turneji uspel zelo dober prvi skok v konkurenci, mi je kazalo res odlično. A bo tudi držalo, da so imeli najboljši proti koncu zelo slabe razmere, kar se je sicer v Innsbrucku zgodilo že velikokrat,« je zmagovalec novoletne turneje 2015/16 potegnil črto pod kaotično preizkušnjo na Bergislu in se ozrl na današnji spektakel v Bischofshofnu.»Skakalnica je posebna, vendar ista že deset let. Na njej sem doživel že marsikaj; bil sem že dober, vendar pa tudi slab kot, denimo, predlani in pred tremi leti, ko prav tako nisem bil prav dobre volje,« se je spomnil Peter, ki je bil včeraj znova najbolje razpoloženi Slovenec. Potem ko je imel na uradnem treningu deseto (125 m) in drugo oceno (140 m), je v kvalifikacijah dobro pripravljenost potrdil s sedmim mestom (137 m).»Nad svojimi skoki se ne morem pritoževati, čeprav me je med prvim pošteno pretreslo. Poznalo se mi je, da me lani ni bilo tu; ker so vmes zamenjali zaletno smučino in malo spremenili profil, je bila moja vizualizacija drugačna, kot se je razvilo,« je zaupal naš najizkušenejši reprezentant, za katerega je bil po tekmi v Innsbrucku glavni kandidat za skupno zmago Lindvik, ker »si najbolj upa odriniti na glavo.« Toda po včerajšnjem dnevu ni bil več tako zelo prepričan o končnem uspehu »vikinga«, vendar ni želel nikogar posebej izpostaviti kot glavnega favorita.Bratoma Prevc se je tudi včeraj od Slovencev najbolj približal(130,5 m/23.). »Pri prvem poskusu za trening sem odskok začel zelo zgodaj, zato sem malo počakal, zaradi česar sem ga nato – kar se morda sliši nemogoče – celo zamudil. A zatem sem lepo stopnjeval svoje nastope in v kvalifikacijah preletel celo 130-metrsko znamko, kar mi sicer tu že lep čas ni uspelo,« je razkril 23-letni član SSK Mengeš, vesel svojega 11. mesta na Bergislu, kjer je med 20.200 gledalci hitro ugledal svoje zveste navijače – mater, srčno izbrankoter prijateljainOb(129 m/25.), ki si je z 20. mestom točke priskakal tudi v Innsbrucku, se je zanesljivo skozi kvalifikacijsko sito prebil tudi(125 m/38.), ki bo v današnji uvodni seriji na izločanje izzval vodilnega v seštevku novoletne turneje Kubackega.(120,5 m/51.), ki je na Solnograškem zamenjal, se je uvrstitev na tekmo izmuznila za pičle 1,3 točke.