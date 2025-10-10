  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Petra Vlhova se končno vrača na smuči, na tekmah je še ne bo

    Po hudi poškodbi, ki jo je s smučišč oddaljila za 20 mesecev, se Slovakinja končno vrača na bele strmine.
    Petra Vlhova se je pred 20 meseci poškodovala v domači Jasni, zdaj pa je končno nared za povrate. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Galerija
    Petra Vlhova se je pred 20 meseci poškodovala v domači Jasni, zdaj pa je končno nared za povrate. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    M. R., STA
    10. 10. 2025 | 15:21
    10. 10. 2025 | 15:22
    3:02
    A+A-

    Slovaška smučarska zvezdnica Petra Vlhova se po več mesecih rehabilitacije in dveh operacijah kolena končno vrača na smuči, poroča slovaška agencija TASR. Olimpijska prvakinja v slalomu leta 2022 bo ta teden pred začetkom nove olimpijske sezone opravila prve treninge na ledeniku Stelvio v Italiji.

    image_alt
    Petra Vlhova potrta: Nisem imela več življenja

    Vlhova vadi pod vodstvom novega glavnega trenerja Mateja Gemze, je za TASR potrdil vodja njene ekipe Richard Galovič. »To je prelomni trenutek, rezultat dolgega in odločnega truda,« je dejal Galovič. Vlhova je nazadnje tekmovala pred 20 meseci, ko se je poškodovala v domači Jasni.

    »Trajalo je neverjetno dolgo, Petra pa je bila v podobnem položaju že pred enim letom, ko smo mislili, da je pripravljena na vrnitev v elitno dirkanje. Toda pred več kot šestimi meseci je morala na drugo operacijo. To je bil edini način, da je varno napredovala skozi obremenitve na treningih.«

    Še kar nekaj časa je ne bomo videli na največjih tekmovanjih, a mora ostati potrpežljiva in motivirana. Foto: Matej Družnik/Delo
    Še kar nekaj časa je ne bomo videli na največjih tekmovanjih, a mora ostati potrpežljiva in motivirana. Foto: Matej Družnik/Delo

    Galovič je povedal, da je Vlhova izpolnila vse zahteve svojih zdravnikov in fizioterapevtov. »Zdaj ima končno uradno dovoljenje za vrnitev na smuči. To je sanjski trenutek po tako dolgem, kompleksnem ter fizično in psihično zahtevnem okrevanju. A najtežji del je še pred nami. Petra in naša ekipa imamo pred seboj ogromno dela.«

    Vlhova se bo ta teden vrnila na sneg na Stelviu, kjer jo čaka sedemdnevni trening. Prvi cilj ni priprava na tekme, temveč ponovna vzpostavitev udobja na snegu in doslednosti v nastopih. "Potrebovala bo vsaj 50 kakovostnih dni treninga na snegu, preden bomo lahko začeli razmišljati o primerjavah ali startnih listah," je pojasnil vodja ekipe.

    V tehničnih disciplinah je bila Petra Vlhova edina prava tekmica Mikaele Shiffrin. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    V tehničnih disciplinah je bila Petra Vlhova edina prava tekmica Mikaele Shiffrin. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

    Obenem je pozdravil vrnitev na sneg. »Kljub temu je neverjeten mejnik, da treninge s telovadnice, steze, kolesa in bazena prenesemo na smuči. To je za nas zelo pomemben korak.«

    Vlhova se vrača na začetku olimpijske sezone, vendar Galovič izpostavlja potrpežljivost. Kljub temu pa vrnitev na sneg pomeni veliko psihološko zmago za nekdaj eno najboljših tekmovalk v alpskem smučanju.

    Slovakinja je v sezoni 2020/21 osvojila kristalni globus, ima tudi šest medalj s svetovnih prvenstev, vključno z eno zlato. Leta 2022 je v Pekingu postala prva Slovakinja, ki je osvojila olimpijsko zlato v alpskem smučanju.

    Zimski športi
    Po poškodbi

    Petra Vlhova se je razšla s trenerjem

    Devetindvajsetletna Slovakinja ne tekmuje vse od januarja lani, ko si je na veleslalomu poškodovala kolenske vezi.
    31. 3. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Petra Vlhova potrta: Nisem imela več življenja

    Slovaška smučarska šampionka ne ve, ali bo lahko sploh še kdaj smučala.
    Miha Šimnovec 29. 5. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Smola Slovakinje, utrujenost Avstrijke

    Najbolj priljubljena slovaška športnica Petra Vlhova je morala prestati še eno operacijo. Na finalu sezone v ZDFA brez Stephanie Venier.
    22. 3. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Petra Vlhova: To je moja odločitev

    Vodilna slovaška športnica je po lanski poškodbi križnih vezi morala izpustiti to smučarsko sezono. Odmevala pa je njena navzočnost na protivladnem mitingu.
    11. 2. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Zimski športi
Veleslalom v Jasni
    Veleslalom v Jasni

    Slavje Hectorjeve zasenčila padec in poškodba Peter Vlhove v Jasni

    Na domačem prizorišču je slovaška smučarska šampionka Petra Vlhova že v prvem teku padla in si poškodovala koleno. Najboljša je bila Sara Hector.
    20. 1. 2024 | 14:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

