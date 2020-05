Petru Prevcu se ne mudi na skakalnico

Postavili so si trdne temelje

Člani reprezentance A zdaj vadijo na 80-metrski napravi v Planici.

Po določenem številu skokov običajno sledi padec forme.

Tekmovalni dresi bodo imeli odslej manjšo površino v predelu razkoraka.

Načrtujejo tudi priprave v Avstriji

Ljubljana – Smučarski skakalci iz slovenske reprezentance A (njen večji del oziroma dve tretjini, če smo natančni) že pridno zbirajo zračne metre oziroma kilometre. Potem ko soinprejšnji teden v pripravah za predolimpijsko sezono 2020/21 opravili prve skoke na 60-metrski napravi v Žireh, so se medtem že preselili v dolino pod Poncami.Omenjena četverica v teh dneh vadi na 80-metrski skakalnici v Planici, glavni trener naše izbrane vrstepa je za zdaj zelo zadovoljen predvsem s tremi svojimi varovanci. »Lanišek, Jelar in Zajc so me pozitivno presenetili, saj za to obdobje skačejo zelo dobro,« je pojasnil Bertoncelj in pristavil, da lahko takšne (manjše) naprave za člane običajno predstavljajo precejšen zalogaj.A ne za to trojico, ki je očitno zadržala vrhunsko marčno formo in se hitro prilagodila na skakalnici v Žireh in Planici. »V tem trenutku kažejo res lepe skoke, z njimi nimajo prav nobenih težav. Njihov štart v skakalne treninge je bil dober, zato lahko mirno nadaljujejo priprave. Postavili so si trdne temelje, na katerih lahko gradijo naprej,« je Jelarja, Laniška in Zajca pohvalil slovenski selektor, ki iz izkušenj ve, da se skakalna pripravljenost ne dviguje linearno.»Po določenem številu skokov navadno sledi padec forme, odvisno pač od vsakega posameznika; pri nekaterih se krivulja obrne navzdol po 50., pri drugih po 100. skoku, nakar se začne običajno spet dvigovati,« je razložil 44-letni Kranjčan in dodal, da se Domen Prevc v nasprotju s trojico reprezentančnih kolegov še lovi, medtem ko njegov najstarejši brat– tako kot rekonvalescent– še čaka na prve skoke v pripravah za novo sezono. Kdaj bodo zanjo uradno prižgali zeleno luč, se še ne ve, letošnja velika nagrada Mednarodne smučarske zveze (FIS) pa naj bi se 21. avgusta začela v Visli.Po programu jih bo 27-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih prihodnji teden prav tako opravil v Žireh, se nato preselil v Planico in potem še v Kranj, kjer bodo Anže, Žiga, Domen in Timi konec prihodnjega tedna ali teden pozneje prvič v letošnji pomladi preleteli 100 metrov. Na 140-metrsko skakalnico se bodo predvidoma podali na začetku julija, do takrat pa strokovno vodstvo načrtuje še štiridnevne priprave v Avstriji (Ramsau-Beljak).»Seveda se bomo nanje odpravili le, če bodo to takrat dovoljevale razmere,« je povedal Bertoncelj in pripomnil, da so se medtem že tudi prilagodili na napovedovane spremembe pravil FIS, kar zadeva opremo. »Tako smo že nekoliko prikrojili tekmovalne drese, ki bodo imeli po novem manjšo površino v predelu razkoraka,« je razkril glavni in odgovorni v naši vrsti.Kakor je dejal, fantje za zdaj v zraku še niso zaznali večjih sprememb, res pa je tudi, da bi utegnile razlike priti (bolj) do izraza šele na večjih napravah. V prihodnje bo omejena tudi velikost v minuli zimi tako razvpitih vložkov za skakalne čevlje, ti pa bodo morali biti odslej povsod enako debeli.