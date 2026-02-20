  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Pica, špageti ali rižota? Najljubša jed olimpijskih iger je presenetila

V spletni anketi so bralci za najljubšo jed olimpijskih iger izbrali široke rezance iz ajdove moke, poimenovane pizzoccheri.
Tradicionalna milanska rižota je pristala na drugem mestu, zraven pogosto postrežejo še osso buco. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Galerija
Tradicionalna milanska rižota je pristala na drugem mestu, zraven pogosto postrežejo še osso buco. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Š. R.
20. 2. 2026 | 05:15
1:44
A+A-

Pizzoccheri, tradicionalni široki rezanci iz ajdove moke, so po spletni anketi agencije Lombardia Notizie najbolj priljubljena jed v času zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026. Prejeli so 48 odstotkov glasov.

image_alt
Italijani ogorčeni: »Made in Italy« bo na olimpijskih igrah kuhal Jezeršek

Gre za testenine iz doline Valtellina v Lombardiji. Najpogosteje jih pripravljajo s krompirjem, ohrovtom ali blitvo ter lokalnima siroma Bitto in Casera. Po vrhu polijejo stopljeno maslo, dodajo še česen in parmezan, nastane značilna, rustikalna zimska jed.

V anketi z okoli 3000 sodelujočimi je bil drugi risotto alla milanese s 24 odstotki. Tretja je cotoletta alla milanese z 22 odstotki. Pri agenciji poudarjajo, da anketo razumejo kot preprost kazalnik trendov in zanimanja bralcev za kulinariko v času OI.

Zanimanje za pizzocchere presega Italijo. O jedi je pisal New York Times, pozornost je požela tudi večerja ob zlati kolajni brazilskega alpskega smučarja Lucasa Pinheira Braathna. Del kulinarične ponudbe na OI je bil tudi catering Jezeršek, kar je zbudilo buren odziv domačinov, ki prisegajo na lokalno kuhinjo.

