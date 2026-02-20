Pica, špageti ali rižota? Najljubša jed olimpijskih iger je presenetila

Pizzoccheri, tradicionalni široki rezanci iz ajdove moke, so po spletni anketi agencije Lombardia Notizie najbolj priljubljena jed v času zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026. Prejeli so 48 odstotkov glasov.

Gre za testenine iz doline Valtellina v Lombardiji. Najpogosteje jih pripravljajo s krompirjem, ohrovtom ali blitvo ter lokalnima siroma Bitto in Casera. Po vrhu polijejo stopljeno maslo, dodajo še česen in parmezan, nastane značilna, rustikalna zimska jed.

V anketi z okoli 3000 sodelujočimi je bil drugi risotto alla milanese s 24 odstotki. Tretja je cotoletta alla milanese z 22 odstotki. Pri agenciji poudarjajo, da anketo razumejo kot preprost kazalnik trendov in zanimanja bralcev za kulinariko v času OI.

Zanimanje za pizzocchere presega Italijo. O jedi je pisal New York Times, pozornost je požela tudi večerja ob zlati kolajni brazilskega alpskega smučarja Lucasa Pinheira Braathna. Del kulinarične ponudbe na OI je bil tudi catering Jezeršek, kar je zbudilo buren odziv domačinov, ki prisegajo na lokalno kuhinjo.