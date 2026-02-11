  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Pica, testenine ali tiramisu: kaj na olimpijskih igrah najraje jejo športniki?

Najboljši športniki se na OI merijo v državi, ki slovi po svoji vrhunski kulinariki. Čeprav imajo sestavljene jedilnike, se nekaterih jedi ne sme izpustiti.
Na začetku iger se je pri kosilu športnikom pridružil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. FOTO: Foto Yara Nardi/Reuters
Galerija
Na začetku iger se je pri kosilu športnikom pridružil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. FOTO: Foto Yara Nardi/Reuters
M. Ru., STA
11. 2. 2026 | 09:27
11. 2. 2026 | 09:52
2:15
A+A-

Testenine in pica, tiramisu, pa tudi tradicionalne jedi iz pokrajin na severu Italije - športniki, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, imajo med tekmovanji in treningi priložnost spoznati pristne italijanske jedi. Pripravljajo jih kuharji v olimpijskih vaseh in 11 hotelih v Bormiu, Livignu in Anterselvi.

image_alt
Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

Restavracije v olimpijskih vaseh so za športnike odprte 24 ur na dan, pri čemer so določeni termini glavnih obrokov, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na menijih prevladujejo italijanske jedi. Testenine in pica športnike oskrbijo z ogljikovimi hidrati, na voljo imajo tudi suhomesnate izdelke, sire, sadje in sladice. Poleg klasičnih italijanskih jedi so na voljo tudi jedi in izdelki iz gostiteljskih regij - na primer bresaola iz doline Valtellina, narejena iz izbranih kosov govejega mesa, ter cmoki canederli, ki jih pripravljajo v Zgornjem Poadižju.

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov. V vasi v Milanu do 4500 obrokov, v Cortini d'Ampezzo skoraj 4000, v Predazzu pa približno 2300. Vsaka restavracija ima v povprečju šest kuharjev.

Športniki lahko za zajtrk, kosilo in večerjo izbirajo med različnimi vrstami obrokov, od bogatih z ogljikovimi hidrati ali beljakovinami, do vegetarijanske in mednarodne kuhinje. Samo v milanski olimpijski vasi vsak dan postrežejo približno 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin, je še poročala Ansa.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

Bine Norčič kot skakalni trener že do druge kolajne na OI. V Predazzu je do bronastega odličja popeljal Švicarja Gregorja Deschwandna.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Zimske počitnice

Med počitnicami na sneg, a morda še raje v tople kraje

Smučarske počitnice so še vdno zelo priljubljene, a za mnoge predrage. Kje bodo družine prihodnja dva tedna preživljale čas?
11. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (11. februar): Hrobat in Čater znova v akciji

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
11. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu. Anže Lanišek najboljši posameznik tekme v Predazzu. Niki Vodan se je uresničila velika želja.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nadomestilo za invalidnost

Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
10. 2. 2026 | 13:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Zlata kolajna

Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

     V živo: Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

testenineOdprta kuhinjaolimpijske igrekosilotedenski jedilnikkulinarikaPredazzo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Družbena omrežja

Rusija pričela omejevati dostop do Telegrama

Pavel Durov je naznanil, da se ne bo vdal pritiskom ruskih oblasti.
11. 2. 2026 | 10:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo za varnost skrbeli robotski psi

V Mehiki bodo za red v okolici nogometnih štadionov med drugim skrbeli tudi posebni roboti, ki bodo s pomočjo kamer sporočali o morebitnih nemirih.
11. 2. 2026 | 10:35
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Googlova pomoč pri iskanju Nancy Guthrie

FBI je sprva sporočil, da podatki iz Nest kamere niso bili dostopni, ker izginula ni imela naročnine, ki bi omogočala dostop do večjih količin video posnetkov.
11. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik sezono začenja v Savdski Arabiji

Slovenska golfistka je optimistična pred startom sezone v profesionalni evropski seriji Let. Leon Car na amaterskem prvenstvu Portugalske.
Rok Tamše 11. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Nalezljiva bolezen

V Sloveniji lani trije primeri okužbe z ošpicami, precepljenost nezadostna

Države v Evropi in Srednji Aziji so za lansko leto poročale o slabih 24.000 primerih ošpic, kar pomeni skoraj 75-odstotni upad v primerjavi z letom pred tem.
11. 2. 2026 | 10:16
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Googlova pomoč pri iskanju Nancy Guthrie

FBI je sprva sporočil, da podatki iz Nest kamere niso bili dostopni, ker izginula ni imela naročnine, ki bi omogočala dostop do večjih količin video posnetkov.
11. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik sezono začenja v Savdski Arabiji

Slovenska golfistka je optimistična pred startom sezone v profesionalni evropski seriji Let. Leon Car na amaterskem prvenstvu Portugalske.
Rok Tamše 11. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Nalezljiva bolezen

V Sloveniji lani trije primeri okužbe z ošpicami, precepljenost nezadostna

Države v Evropi in Srednji Aziji so za lansko leto poročale o slabih 24.000 primerih ošpic, kar pomeni skoraj 75-odstotni upad v primerjavi z letom pred tem.
11. 2. 2026 | 10:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo