Pičlih 24 ur po velikem podvigu boleč poraz Slovencev

Le 24 ur po veliki zmagi, ko so slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu po podaljšku s 3:2 strli odpor favoriziranih Čehov, je sledil boleč poraz. V Fribourgu so danes varovanci selektorja Eda Terglava z 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) klonili pred reprezentanti Norveške.

Risi so dan po odmevnem podvigu na ledu pokazali povsem drugačen obraz. Skandinavci so bili veliko boljši, zato so tudi zasluženo zmagali. Slovensko mrežo je s strelom od daleč v osmi minuti načel Sander Hurrod. V nadaljevanju je v vsem sijaju zablestel na Švedskem rojeni Jacob Berglund, ki je s tremi goli (v 26., 30. in 37. minuti) pokopal vse upe naših hokejistov na nov uspeh.

Pri drugem zadetku mu je mojstrsko iz obrata podal veliki norveški up, komaj 18-letni Tinus Luc Koblar, sicer sin nekdanje vrhunske slovenske biatlonke Andreje Grašič in alpskega smučarja Jerneja Koblarja.