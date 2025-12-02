Pingvini z dvema goloma Crosbyja premagali letalce

Hokejisti Pittsburgh Penguins so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Philadelphii in premagali domače Flyers s kar 5:1. Dva gola za goste je k zmagi prispeval kapetan Sidney Crosby, ki je zadel še na tretji tekmi v nizu.

Bryan Rust je k zmagi pingvinov dodal gol in dve podaji, med strelce sta se vpisala še Tommy Novak in Kevin Hayes, Jevgenij Malkin in Erik Karlsson pa sta prispevala vsak po dve podaji. Vratar Tristan Jarry je zbral 28 obramb.

To je bila prva tekma pingvinov po domačem porazu z 2:7 proti Toronto Maple Leafs, ekipa je na veselje Crosbyja po porazu odlično reagirala.

»Mislim, da se po takšnem porazu že na naslednji tekmi želiš ustrezno odzvati, ne glede na to, proti komu igraš,« je po zmagi dejal kapetan Crosby. »Obe ekipi sta danes opravili izjemno delo,« pa je menil trener zmagovitih pingvinov Dan Muse.

Na preostalih tekmah so New Jersey Devils s 3:5 izgubili proti Columbus Blue Jackets, ki so zaostajali za dva zadetka, na koncu pa prišli do gostujoče zmage nad eno najboljših ekip vzhodne konference. Dva gola je v Newarku k zmagi prispeval Sean Monahan.

Buffalo Sabres so bili s 5:1 boljši od Winnipeg Jets, St. Louis Blues so v Kaliforniji klonili z 1:4 proti Anaheim Ducks, za katere sta Mason McTavish in Pavel Mintjukov zadela že v uvodni tretjini.

San Jose Sharks so s 6:3 pred domačimi navijači premagali Utah Mammoth. Blestel je Tyler Toffoli, ki je dosegel dva gola in dve podaji. Will Smith je prav tako za domače zadel dvakrat in ima to sezono že 12 zadetkov.