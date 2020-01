Pinkelnigova prepričljiva zmagovalka, med deseterico Križnarjeva in Klinčeva

Zao - Avstrijka Eva Pinkelnig (97,5/95,5/232,3) je zmagovalka tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v japonskem Zau. Od Slovenk sta se najbolje odrezali Nika Križnar s šestim in Ema Klinec s sedmim mestom.



Pinkelnigova, ki je vodila že po prvi seriji, je v drugi le še povečala prednost. Drugouvrščeno Japonko Saro Takanaši (92,5/91,5/215,0) je ugnala za več kot 17 točk. Tretja je bila Avstrijka Chiara Hölzl (90,5/92,5/212,6).



Križnarjeva (90,5/88,0/201,4) je bila po prvi seriji četrta, Klinčeva (83,5/92,0/199,8) pa je bila v prvo deseta. Do točk je danes prišla tudi Špela Rogelj (86,5/79,5/161,5), ki je končala na 22. mestu.



Brez finala sta ostali Jerneja Brecl (78,5/66,4) na 31. in Katra Komar (73,0/58,3) na 36. mestu.



V Zau bodo skakalke tekmovale tudi v soboto, ko bo na sporedu ekipna tekma, in v nedeljo.