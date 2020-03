Pinturaultu šesti kombinacijski globus, Čater v seštevku discipline 14.

Alexis Pinturault je zmagovalec zadnje alpske kombinacije za svetovni pokal alpskih smučarjev v sezoni 2019/20. Francoz je tretjo kombinacijsko tekmo sezone dobil z najbolje odpeljanim slalom, potem ko je bil na superveleslalomu drugi. Martin Čater je bil 13. in je 14. v seštevku discipline. Pinturault je še šestič dobil seštevek discipline.



Najboljše izhodišče po prvem delu kombinacije si je prismučal Mauro Caviezel. A Švicar ni bil kos aktualnemu svetovnemu prvaku v kombinaciji na slalomski progi.



Caviezel je bil pri vijuganju med količki na spomladanski progi v Hinterstoderju za 99 stotink sekunde počasnejši od kralja kombiniranih tekem.



Na prvih treh mestih so bili isti trije smučarji, ki so bili najboljši že na superveleslalomski progi. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je na superveleslalomu za Pinturaultom zaostal le stotinko sekunde, je po slalomskem delu za Francozom zaostal kar 1,25 sekunde.



Kilde sicer pred sklepnimi tekmami sezone (Kvitfjell, Kranjska Gora, Cortina d'Ampezzo), za te je sicer veliko vprašanje, ali bodo sploh izpeljane zaradi grožnje z novim koronavirusom, ohranja vodstvo v skupnem seštevku zime pred novim drugim Pinturaultom. Razlika med njima znaša pičlih 34 točk.



Pinturault (280 točk, kombinacija) je še šestič osvojil seštevek kombinacije v alpskem smučanju, potem ko je v tej zimi dobil dve kombinaciji (Bormio, Hinterstoder), v Wengnu pa je bil drugi.



Kilde (172), ki se je v Bormiu in danes v Hinterstoderju uvrstil za Francozom, je drugo mesto osvojil tudi v seštevku discipline, danes šesti Avstrijec Matthias Mayer (140), ki je bil najboljši v wengenski kombinaciji, je v seštevku discipline pristal na tretjem mestu.



Od Slovencev je po treh kombinacijah lahko najbolj zadovoljen Martin Čater, ki se je dvakrat zavihtel v prvo petnajsterico. V Bormiu je odstopil na slalomu, v Wengnu pa se je odkupil s šestim mestom, kombinacijsko sezono pa sklenil s 13. mestom.

Celjan je bil na superveleslalomski progi bolj prepričljiv kot v slalomu. Prvi polčas kombinacije je končal na osmem mestu (+0,99), v finalu pa je izgubil pet mest za skupni zaostanek 3,31 sekunde.



Štefan Hadalin je bil med tistimi, ki so v tej zimi največ izgubili zaradi spremembe formata tega tekmovanja. Lani v Aareju na svetovnem prvenstvu v kombinaciji je zaostal le za svetovnim prvakom Pinturaultom. V Banskem pa je s tretjim mestom prvič osvojil stopničke v svetovnem pokalu.



A je Vrhničan srebro in stopničke osvojil še po starem formatu tega kombiniranega tekmovanja, ko so tekmovalci v finalni vožnji vozili po obrnjenem vrstnem redu uvrščenih na prvi vožnji. Letos so drugo vožnjo, slalom, odpeljali v istem vrstnem redu, kot je bil v hitri disciplini.



V Hinterstoderju je na superveleslalomu za kombinacijo vpisal 21. mesto (+1,93), po slalomu je skočil na 17. mesto (+4,12). V seštevku kombinacije pa je končal na 25. mestu s 25 točkami.



Tretji Slovenec v prvi trideseterici danes Klemen Kosi je zadnjo kombinacijo končal na 24. mestu (+5,11), 24. je tudi v seštevku discipline, ko je za točko (26) prehitel Hadalina.



Boštjan Kline je ostal brez kombinacijskih točk. Mariborčanu se ni posrečil tako dober superveleslalom kot v soboto, ko je bil na specialnem superveleslalomu 18. Kline je z zaostankom 3,50 sekunde, pristal na 44. mestu od 48 uvrščenih. Slalomski del pa je končal na 33. mestu (+8,11) od 36. uvrščenih.