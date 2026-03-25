Planica 2026: spored in program tedna pod Poncami

Uradno dogajanje v Planici 2026 bo na sporedu od četrtka, 26. marca – začetek z uradnim treningom skakalcev ob 8. uri, dve uri pozneje so kvalifikacije. V petek dopoldne bodo na treningu najprej skakalke, popoldne bo sledil vrhunec dneva z moško posamično tekmo. Sobota prinaša ekipno tekmo skakalcev, popoldne bodo v ospredju še skakalke s posamično preizkušnjo. Zaključek planiškega praznika bo v nedeljo, ko bo na sporedu še zadnja moška posamična tekma v tej sezoni smučarskih skokov.

Spored Planice 2026, četrtek (26. marec)

8.00 – uradni trening (m)

10.00 – kvalifikacije (m)

Petek (27. marec)

09.00 – uradni trening (ž)

14.00 – poskusna serija (m)

15.00 – 1. serija posamične tekme (m), sledita finale in slovesna razglasitev

Sobota (28. marec)

8.00 – poskusna serija (m)

9.30 – 1. serija moštvene tekme (m), sledita finale in slovesna razglasitev

14.15 – poskusna serija (ž)

15.00 – 1. serija posamične tekme (ž), sledita finale in slovesna razglasitev