Planica bo povzročila 650.000 evrov izgube

Smučarska zveza Slovenije (SZS) se je že odzvala na današnjo novinarsko konferenco vodstva slovenske države, na kateri je predstavilo več ukrepov za boj s koronavirusom. Med drugim je vlada odredila, da morajo organizatorji izpeljati brez gledalcev tudi tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju na Vitrancu in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici. Izjavo SZS objavljamo v celoti:



»Glede na današnjo odločitev države, da prepove obisk gledalcev na FIS svetovnem prvenstvu v Planici sporočamo, da bomo ukrep v celoti upoštevali. Vse imetnike že kupljenih vstopnic obveščamo, da bomo v naslednjih dneh sporočili na kakšen način bodo potekali postopki. Prireditev bo tako po prvih ocenah imela 650.000 EUR izgube, ki je ne bo mogoče sanirati. Zaradi nastale škode bi zagotovo trpel razvoj smučarskega športa v Sloveniji, saj se sredstva, zbrana od Planice v celoti namenjajo športnicam in športnikom, in brez pomoči vseh deležnikov ne bo šlo. V naslednjih dneh bomo začeli izvajati načrt, ki smo ga pripravljali za primer tekmovanja brez gledalcev. O vseh podrobnostih bomo javnost redno obveščali. Vse ljubitelje smučarskega športa prosimo za veliko razumevanja in potrpljenja saj nas v teh dneh čaka veliko dela.«