Planica izgubila dvoboj z Oberstdorfom

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Oberstdorf bo leta 2031 gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Na fotografiji Ema Klinec, svetovna prvakinja s tamkajšnje srednje naprave leta 2021. FOTO: Christof Stache/AFP
Galerija
Oberstdorf bo leta 2031 gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Na fotografiji Ema Klinec, svetovna prvakinja s tamkajšnje srednje naprave leta 2021. FOTO: Christof Stache/AFP
Miha Šimnovec
7. 7. 2026 | 18:51
7. 7. 2026 | 19:41
3:11
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Člani predsedstva Mednarodne smučarske zveze (FIS) so na svojem prvem zasedanju po razvpitem junijskem kongresu v Beogradu odločil, da bo gostitelj svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031 Oberstdorf. Nemška kandidatura je na glasovanju prejela 16 glasov, medtem ko jih je Planica dobila deset manj.

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Odločitev bi morali sprejeti že na kongresu FIS v Beogradu, vendar so glasovanje takrat nepričakovano preložili. Predsednik FIS Alexander Ospelt je po današnji seji poudaril, da so člani predsedstva FIS pred sprejetjem odločitve opravili odprto razpravo.

»Članom predsedstva je današnja razprava omogočila temeljito in odkrito izmenjavo mnenj pred sprejetjem tako pomembne odločitve. Oberstdorfu iskreno čestitam za odlično kandidaturo iz enega najpomembnejših središč nordijskega smučanja na svetu,« je dejal Ospelt.

Na seji so člani predsedstva FIS določili tudi gostitelja prihodnjih mladinskih svetovnih prvenstev v alpskem smučanju. Leta 2027 ga bo gostil Lake Placid (ZDA), leto pozneje pa Verbier (Švi).

Slovenski športniki in športnice so na nordijskem SP leta 2021 v Oberstdorfu osvojili kar šest kolajn. FOTO: Christof Stache/AFP
Slovenski športniki in športnice so na nordijskem SP leta 2021 v Oberstdorfu osvojili kar šest kolajn. FOTO: Christof Stache/AFP

Leskinen novi direktor alpskega smučanja

Predsedstvo FIS je poleg organizacijskih vprašanj potrdil tudi več pomembnih kadrovskih imenovanj. Za podpredsednike FIS so bili imenovani Deidra Dionne (Kanada), Victoria Gosling (Velika Britanija), Dexter Paine (ZDA) in Martti Uusitalo (Finska), vlogo blagajnika pa bo opravljal Jean-Philippe Rochat iz Švice.

Potrjeni so bili tudi predsedniki strokovnih in tehničnih odborov FIS, njihov posodobljen seznam pa bo organizacija objavila v prihodnjih dneh.

Na administrativnem področju je vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Urs Lehmann predstavil imenovanje Finca Janneja Leskinena za direktorja alpskega smučanja pri FIS; ta položaj bo prevzel 1. oktobra.

Novo ustanovljeno delovno mesto bo odgovorno za celovit razvoj alpskega smučanja (od množičnega športa do vrhunskih tekmovanj), pri čemer bo pokrivalo tudi področja varnosti, tekmovalnih formatov in nadaljnjega razvoja celinskega pokala.

Leskinen je nekdanji vrhunski alpski smučar, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1996 osvojil četrto mesto v superveleslalomu. Po koncu športne kariere je dolga leta vodil finsko smučarsko zvezo, dejaven pa je bil tudi v številnih organih FIS. Trenutno predseduje pododboru za svetovni pokal v alpskem smučanju.

»Ne gre le za bogate izkušnje, ki jih Janne prinaša, temveč tudi za njegovo edinstveno kombinacijo poznavanja delovanja FIS in dolgoletnih izkušenj na najvišji ravni nacionalne smučarske zveze,« je ob imenovanju povedal Lehmann.

Naslednje zasedanje predsedstva FIS bo 1. in 2. septembra na sedežu organizacije v Oberhofnu ob Thunskem jezeru v Švici.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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