Planica močno kroji smučarsko usodo

Ljubljana

Prvi bodo v novi sezoni nastopili alpski smučarji, med njimi je naš pomemben adut Žan Kranjec. FOTO: Roman Šipić/Delo



Najpomembneje obdržati tekme

400.000



evrov bi potrebovala SZS za testiranje koronavirusa pri vseh svojih članih na tekmah nove sezone

Anamarija Lampič blesti v tekaški smučini, a prav v tej panogi je zdaj pod streho SZS največ težav. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Če bi sodili zgolj po racionalni potrošnji časa in že tradicionalno v predsednikovanjunatančno predstavljenih podrobnosti poslovanja Smučarske zveze Slovenije (SZS), potem bi naključni navzoči na zasedanju letne skupščine omenjene organizacije hitro sklepali, da je tu – z izjemo objavljenega "minusa" v višini pol milijona evrov za leto 2019 – vse v najlepšem redu. A tudi smučarski šport se je znašel zaradi nastalega globalnega stanja okrog zloveščega virusa pred številnimi vprašanji ...Dolgove predhodnikov, kar zadeva bančne terjatve, sicer še naprej pri SZS uspešno zmanjšujejo, seveda pa so udarile na plano nove ovire: v prejšnjem koledarskem letu 2019 nova zakonodaja glede zaposlitev in tako novega nujnega mošnjička denarja na zvezi, nazadnje pa seveda ob odpovedih dveh tradicionalnih marčnih spektaklov v smučarskih Sloveniji: najprej pokala Vitranc in nato še planiškega praznika.Prav usoda svetovnega prvenstva v poletih bi lahko močno krojila stanje proračuna zveze v prihodnosti. Kajti preložitev omenjenega najodmevnejšega smučarskega dogodka pri nas, že tradicionalno ob koncu zime, je sprva botrovala izgubi dobrega milijona evrov, zdaj pa je seveda v zraku, v kakšni izvedbi – in če sploh – bo Planica 2020 pod streho v napovedanem decembrskem terminu.S tekmo bi se lahko zakrpala marsikatera proračunska luknja, že s TV in trženjskimi pravicami, jasno pa je, da bi bilo iz sedanjega zornega kota prav sanjsko, ko bi si dogodek na prizorišču lahko ogledalo vsaj omejeno število gledalcev. "Drži, brez občinstva bi lahko nastale nove težave glede našega boja z nastalo izgubo," nam je po koncu zasedanja potrdil Smrekar, obenem pa podčrtal pomembnost začetka in nadaljevanje smučarske sezone, pa četudi v novih okoliščinah in z manjšim številom prizorišč, kot smo bili vajeni v preteklosti: "Zgodovina nas uči, da je za šport najhuje, ko ga prekinemo na vsej črti. Kakšna turneja bo pač v dosedanji obliki odpadla, morda ne bo potovanj na druge celine, vseeno pa se moramo trudit vsaj za ohranitev prirejenega tekmovalnega koledarja."Sicer pa je pred SZS na koledarju ob omenjenem šampionatu v poletih še eno veliko tekmovanje, februarsko svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki. Prav prejšnji teden je vodstvo mednarodne zveze ta dogodek potrdilo, podobno kot v planiškem primeru pa si še nihče ne upa napovedati, če bodo tekmovanje zares pospremile polne tribune, kar se kajpak za osrednjo biatlonsko zgodbo sezone spodobi.Dobra novica iz finančnega pregleda delovanja je za zvezo zaupanje pokroviteljev. Vse t. i. zlate so ohranili, podatek o vidni rasti dohodkov z naslova pokroviteljev v letu 2019 (9,2 milijona v primerjavi z 8 milijoni leto prej) botruje tudi optimizmu. Kot tudi dosežki nekaterih naših asov na snegu. Tudi sijajne, le da v njenem smučarskem teku zaenkrat še ni vse, kot bi moralo biti. Gre namreč za edino panogo, pri kateri še niso sprejeli programa za novo sezono, zapleta se – kakopak – s financami ...