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Zimski športi

Planica mu je vzela kariero, življenje pa zdaj podarilo najlepšo lovoriko

Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je sporočil čudovito novico.
Daniel-Andre Tande je konec marca 2024 pomahal v slovo skakalnicam. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Galerija
Daniel-Andre Tande je konec marca 2024 pomahal v slovo skakalnicam. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Miha Šimnovec
21. 9. 2026 | 11:31
2:57
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Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je imel v letošnjem poletju obilo razlogov za srečo. Pred nekaj tedni je pokleknil pred svojo partnerko Karoline Lobben in jo zaprosil za roko, zdaj je njuna družina dobila še eno članico: Tande je prvič postal oče.

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»Dobrodošla med nami, Filippa,« sta 32-letni Norvežan in njegova zaročenka na družbenih omrežjih razkrila rojstvo hčerkice. Ob objavi sta delila tudi nekaj utrinkov iz prvih dni družinskega življenja. Na eni od fotografij Tande nežno drži novorojenko, na drugi pa je videti, kako jo nese iz porodnišnice.

Čestitke so prihajale z vseh strani, kajpak tudi iz skakalnih krogov. Med prvimi, ki so se oglasili, sta bila Tandejev nekdanji reprezentančni kolega Johann Andre Forfang in veliki avstrijski tekmec Gregor Schlierenzauer. Za svetovnega prvaka v smučarskih poletih iz Oberstdorfa 2018, ki je pred dvema letoma sklenil uspešno športno pot, je bil tako letošnji september nadaljevanje posebnega obdobja.

»Kakšno poletje. Da, da, da – še danes. Jutri. In vse dni potem,« je po zaroki zapisala Karoline Lobben.

Daniel-Andre Tande je leta 2021 grdo padel v Planici. FOTO: Srdjan Živulović/Reuters
Daniel-Andre Tande je leta 2021 grdo padel v Planici. FOTO: Srdjan Živulović/Reuters

Strah ni izginil

Tande je imel sicer med svojo kariero veliko vzponov in padcev. Njegova športna pot se ni končala po njegovih željah, temveč zaradi posledic nesreče, ki ga je za vedno zaznamovala. Marca 2021 je na letalnici v Planici grdo padel in utrpel hude poškodbe. Po padcu je bil več dni v umetni komi. Čeprav se je pozneje vrnil na skakalnice in nadaljeval kariero, strah ni izginil. Jeseni 2024 je dokončno sprejel odločitev, da ima dovolj.

»Moral sem si priznati, da mi skakanje prinaša več strahu kot veselja,« je ob slovesu od tekmovalnega športa povedal Tande, ki je v svetovnem pokalu nanizal osem posamičnih zmag. Na olimpijskih igrah leta 2018 se je z reprezentančnimi kolegi veselil tudi zlate lovorike na moštveni tekmi.

Zdaj so pri njem v ospredju drugačne zmage. Namesto zaletišča, odskočne mize in dolgega leta po zraku ga čaka vloga, ki je ni mogoče izmeriti s točkami ali metri. Po obdobju, v katerem ga je šport zaznamoval tudi s strahom, je Tande dobil nov razlog za veselje – postal je oče male Filippе.

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smučarski skokiDaniel Andre TandeKaroline LobbenJohann Andre ForfangGregor SchlierenzauerPlanicašport zasebno

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