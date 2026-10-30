V Planici se je huje poškodoval skakalec, odpeljal ga je helikopter

V Nordijskem centru Planica se je danes dopoldne poškodoval smučarski skakalec. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je nesreča zgodila ob 9.57 med skokom na eni od skakalnic.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci PGD Rateče - Planica, ki so zavarovali pristajališče za helikopter. Identiteta poškodovanega skakalca in resnost njegovih poškodb za zdaj nista znani. Prav tako še ni informacij o okoliščinah nesreče.

Planica je dom nordijskih športov pri nas

Planica velja za eno najpomembnejših središč smučarskih skokov na svetu. Nordijski center s sodobno infrastrukturo omogoča treninge in tekmovanja na različnih ravneh, od najmlajših skakalcev do najboljših reprezentantov.

Poleg tradicionalnega finala svetovnega pokala v smučarskih poletih vsako leto gosti številne domače in tuje športnike, ki tam opravljajo priprave na največja mednarodna tekmovanja.